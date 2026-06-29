Στα χέρια των Αρχών του Εκουαδόρ βρίσκεται ένας 46χρονος Βρετανός, ο Μάθιου Άσλεϊ Φόστερ-Σμιθ, ο οποίος συνελήφθη το περασμένο Σάββατο ως ο κύριος ύποπτος για την άγρια δολοφονία μιας 36χρονης influencer από την Κολομβία, της Ναταλί Βιγιάλμπα. Σε βάρος του 46χρονου είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, καθώς οι Αρχές της Κολομβίας τον κατηγορούν ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου την άτυχη γυναίκα και στη συνέχεια προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του.

Το στυγερό έγκλημα σημειώθηκε στις 18 Ιουνίου σε ξενοδοχείο συνοικίας της Μπογκοτά, όπου διέμενε η 36χρονη influencer. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Φόστερ-Σμιθ, αφού σκότωσε τη Βιγιάλμπα, τοποθέτησε το άψυχο σώμα της μέσα σε μια βαλίτσα.

Η μακάβρια αποκάλυψη έγινε τρεις ημέρες αργότερα, στις 21 Ιουνίου. Καθώς η κράτηση του δωματίου είχε λήξει, οι καθαριστές του κτηρίου μπήκαν στον χώρο και βρέθηκαν αντιμέτωποι με το αποτρόπαιο θέαμα, ειδοποιώντας αμέσως την αστυνομία. Στο μικροσκόπιο των Αρχών μπήκε άμεσα το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του ξενοδοχείου, οι οποίες κατέγραψαν τον 46χρονο Βρετανό, τις ημέρες μετά τη δολοφονία, να μεταφέρει σεντόνια προς το πλυσταριό, σε μια προφανή προσπάθεια να καθαρίσει τον χώρο από τα στοιχεία του εγκλήματος.

Το «άλλοθι» του… Μουντιάλ

Μετά τη δολοφονία, ο Φόστερ-Σμιθ κατάφερε να περάσει τα σύνορα με προορισμό το Εκουαδόρ. Τελικά, οι Αρχές τον ακινητοποίησαν λίγο πριν επιβιβαστεί σε πτήση επιστροφής για το Λονδίνο στο αεροδρόμιο του Κίτο.

Δείτε τη σύλληψη του Φόστερ-Σμιθ:

Ανακρινόμενος από τους αστυνομικούς, ο 46χρονος αρνήθηκε τις κατηγορίες, επιστρατεύοντας ένα προκλητικό άλλοθι. Ισχυρίστηκε ότι την ώρα του εγκλήματος παρακολουθούσε ποδόσφαιρο: «Παρακολουθούσα τον αγώνα Αγγλία εναντίον Κροατίας σε μια μεγάλη οθόνη σε ένα ιρλανδικό μπαρ, οπότε δεν ήμουν εγώ. Μετά τον αγώνα πήγα στο εμπορικό κέντρο, έκανα βόλτες, αγόρασα ένα παγωτό και επέστρεψα αργότερα για τους επόμενους αγώνες του Μουντιάλ».

Παράλληλα, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη φυγή του, υποστηρίζοντας ότι είχε δεχτεί «απειλές θανάτου» από ντόπιους γκάνγκστερ εξαιτίας ενός οικονομικού χρέους.

Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για παρενόχληση γυναικών

Η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σκοτεινές διαστάσεις, καθώς, σύμφωνα με δημοσιεύματα των βρετανικών μέσων ενημέρωσης, ο Φόστερ-Σμιθ έχει βαρύ ποινικό παρελθόν στη χώρα του, με επανειλημμένες καταδίκες για αδικήματα κατά γυναικών.

Συγκεκριμένα, το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για παρενόχληση πρώην συντρόφου του και διαρροή πορνογραφικού υλικού επανεκδίκησης (revenge porn). Παράλληλα, είχε αποφυλακιστεί μόλις τους προηγούμενους μήνες, έχοντας εκτίσει ποινή άνω των δύο ετών για παρενόχληση γυναικών στην περιοχή του Ντόρσετ.

Οι Αρχές της Κολομβίας κινούν ήδη τις διαδικασίες για την έκδοσή του, προκειμένου ο 46χρονος να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης για τη δολοφονία της Ναταλί Βιγιάλμπα.