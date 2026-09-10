Ενώπιον του Πρωτοδικείου του Γουέστμινστερ στο Λονδίνο οδηγήθηκε σήμερα Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ο 31χρονος Βρετανός υπήκοος Τζόσουα Κάμιτζ, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για συνεργασία με ξένη υπηρεσία πληροφοριών και προετοιμασία πράξης δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με τις βρετανικές εισαγγελικές αρχές, ο 31χρονος είχε έρθει σε επαφή με το «Σώμα Εθελοντών της GRU», το οποίο ελέγχεται πλήρως από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών, προσφέροντας πληροφορίες για τέσσερα εργοστάσια κατασκευής μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο Σουίντον και εθελοντική δέσμευση για την πραγματοποίηση σαμποτάζ.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε προφυλακιστέος και παραπέμφθηκε να δικαστεί στο κεντρικό ποινικό δικαστήριο «Old Bailey» στις 25 Σεπτεμβρίου.

Η σύλληψη από την αντιτρομοκρατική και οι βαρύτατες κατηγορίες

Σε μια από τις σοβαρότερες υποθέσεις εσωτερικής ασφάλειας και κατασκοπείας των τελευταίων ετών εμπλέκεται ο 31χρονος Τζόσουα Κάμιτζ, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην περιοχή του Σουίντον στη δυτική Αγγλία από κλιμάκιο της Βρετανικής Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας.

Κατά την πρώτη του εμφάνιση στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ, ο εισαγγελέας Γουόρεν Στάνιερ παρουσίασε το κατηγορητήριο, σύμφωνα με το οποίο ο 31χρονος παρείχε συνδρομή σε ξένη δύναμη και προετοίμαζε ενεργά πράξεις δολιοφθοράς κατά κρίσιμων βιομηχανικών υποδομών του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο στόχαστρο του Κάμιτζ βρέθηκαν τέσσερα εργοστάσια κατασκευής drones που εδρεύουν κοντά στην κατοικία του στο Σουίντον, τα οποία τροφοδοτούν με στρατιωτικό εξοπλισμό την αμυντική βιομηχανία.

Η διασύνδεση με το «Σώμα Εθελοντών της GRU» και οι αναγνωριστικές αποστολές

Από την αστυνομική και εισαγγελική έρευνα προέκυψε ότι ο Κάμιτζ βρισκόταν σε απευθείας δίαυλο επικοινωνίας με το «GRU Volunteer Corps» (Σώμα Εθελοντών της GRU), μια οργάνωση που, σύμφωνα με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες, κατευθύνεται και ελέγχεται πλήρως από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Ειδικότερα, ο εισαγγελέας Γουόρεν Στάνιερ αποκάλυψε τα εξής επιβαρυντικά στοιχεία:

Επαφή με Βρετανό μαχητή στη Ρωσία: Μεταξύ 28 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο Κάμιτζ είχε συχνές επικοινωνίες με έναν Βρετανό υπήκοο, ο οποίος είχε μεταβεί στη Ρωσία για να πολεμήσει στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων κατά της Ουκρανίας.

Μεταξύ 28 Αυγούστου και 3 Σεπτεμβρίου 2026, ο Κάμιτζ είχε συχνές επικοινωνίες με έναν Βρετανό υπήκοο, ο οποίος είχε μεταβεί στη Ρωσία για να πολεμήσει στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων κατά της Ουκρανίας. Στρατολόγηση και στόχοι: Το κύριο αντικείμενο αυτών των συνομιλιών ήταν η ακριβής γεωγραφική τοποθεσία των εργοστασίων drones στη Βρετανία και η οργάνωση σχεδίου δολιοφθοράς.

Το κύριο αντικείμενο αυτών των συνομιλιών ήταν η ακριβής γεωγραφική τοποθεσία των εργοστασίων drones στη Βρετανία και η οργάνωση σχεδίου δολιοφθοράς. Αναγνώριση και παρεμβολές: Ο 31χρονος πραγματοποίησε αυτοψίες και αναγνωριστικές αποστολές γύρω από τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων, ενώ παράλληλα διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα για την προμήθεια και χρήση συσκευών παρεμβολής σήματος Wi-Fi (jammers) .

Ο 31χρονος πραγματοποίησε αυτοψίες και αναγνωριστικές αποστολές γύρω από τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων, ενώ παράλληλα διεξήγαγε διαδικτυακή έρευνα για την προμήθεια και χρήση . Μαρτυρίες οικείων: Συνομιλίες του Κάμιτζ με πρώην σύντροφό του και έναν συνάδελφο στην εργασία του επιβεβαιώνουν ότι ο ίδιος υποστήριζε πως δεχόταν ευθείες εντολές από τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Η στάση του κατηγορουμένου και η παραπομπή στο «Old Bailey»

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ, ο Τζόσουα Κάμιτζ επέλεξε να μην δηλώσει αν αποδέχεται ή αρνείται τις κατηγορίες.

Ωστόσο, ο εισαγγελέας σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια των εξαντλητικών ανακρίσεων από την Αντιτρομοκρατική, ο 31χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά όλες τις αιτιάσεις, ισχυριζόμενος ότι δεν είχε καμία πρόθεση να προκαλέσει δολιοφθορά ή να βλάψει τις εγκαταστάσεις.

Από την πλευρά της, η Ρωσική Πρεσβεία στο Λονδίνο αρνήθηκε να προβεί σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τη σύλληψη και τις κατηγορίες που βαρύνουν τον Βρετανό πολίτη.

Το δικαστήριο αποφάσισε την προφυλάκιση του Κάμιτζ, ο οποίος θα οδηγηθεί εκ νέου ενώπιον της δικαιοσύνης στις 25 Σεπτεμβρίου, αυτή τη φορά στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο της Αγγλίας και της Ουαλίας (Old Bailey), όπου θα ξεκινήσει η κύρια εκδίκαση της υπόθεσης.