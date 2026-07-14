Βρετανός τουρίστας δολοφονήθηκε πριν από 25 χρόνια μετά από την εξαφάνιση αυτού και της συντρόφου του στην απομακρυσμένη ενδοχώρα της Αυστραλίας. Το περιστατικό εξακολουθεί να θεωρείται ένα από τα πιο φρικιαστικά εγκλήματα της χώρας, καθώς η δολοφονία του τουρίστα με σφαίρα στο κεφάλι άφησε αναπάντητα ερωτήματα στην οικογένειά του, αλλά και την κοινή γνώμη.

Η αστυνομία της Βόρειας Επικράτειας (Northern Territory) άνοιξε ξανά τους φακέλους με τα αποδεικτικά στοιχεία, αποκαλύπτοντας αρκετές φωτογραφίες που δεν είχαν δημοσιοποιηθεί προηγουμένως, στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του Βρετανού ταξιδιώτη Πίτερ Φαλκόνιο και την απόπειρα απαγωγής της συντρόφου του, Τζοάν Λις.

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 14 Ιουλίου 2001, ο 28χρονος Βρετανός ταξιδιώτης Πίτερ Φαλκόνιο και η σύντροφός του, Τζοάν Λις, κινούνταν με το πορτοκαλί βαν τους σε έναν απομονωμένο δρόμο, περίπου 300 χιλιόμετρα βόρεια του Άλις Σπρινγκς στην Αυστραλία.

Το κόλπο του δράστη: Ο Μπράντλεϊ Μέρντοχ πλησίασε το όχημα του ζευγαριού, προσποιούμενος ότι το δικό του αυτοκίνητο είχε υποστεί βλάβη και ζητώντας βοήθεια.

Η ενέδρα: Μόλις ο Φαλκόνιο κατέβηκε για να βοηθήσει, ο Μέρντοχ τον πυροβόλησε εν ψυχρώ στο κεφάλι.

Η απαγωγή και η απόδραση: Στη συνέχεια, ο δράστης έδεσε και απήγαγε την Τζοάν Λις. Εκείνη, επιδεικνύοντας τεράστιο σθένος, κατάφερε να δραπετεύσει και να κρυφτεί για ώρες μέσα στους θάμνους, μέχρι που ένας διερχόμενος φορτηγατζής τη βοήθησε.

Τα νέα ντοκουμέντα στο φως

Παρά την καταδίκη του Μέρντοχ, η σορός του Φαλκόνιο δεν εντοπίστηκε ποτέ. Ο δολοφόνος πέθανε το 2025 στη φυλακή σε ηλικία 67 ετών, παίρνοντας το μυστικό στον τάφο του και επιμένοντας μέχρι τέλους για την αθωότητά του.

Με τη συμπλήρωση 25 ετών από το έγκλημα, η αστυνομία δημοσιοποίησε άγνωστες μέχρι τώρα φωτογραφίες με την ελπίδα να βρεθεί κάποια νέα μαρτυρία.

Μια ολόσωμη λήψη του Μπράντλεϊ Μέρντοχ να κοιτάζει τον φακό κατά τη διάρκεια των αστυνομικών ερευνών.

Εικόνες της σοκαρισμένης συντρόφου του θύματος λίγες ώρες μετά την επίθεση, καθώς και των τραυμάτων στους καρπούς της από τα πλαστικά δεματικά (tie-wraps) με τα οποία την είχε δέσει ο απαγωγέας της.

«Η υπόθεση δεν έχει κλείσει»

Ο αρχηγός της Αστυνομίας της Βόρειας Επικράτειας, Μάρτιν Ντόουλ, χαρακτήρισε τη συμπλήρωση των 25 ετών ως ένα «σημαντικό ορόσημο» και ξεκαθάρισε πως οι έρευνες δε θα σταματήσουν αν δεν αποδοθεί πλήρης δικαιοσύνη στην οικογένεια.

«Ήταν ένα φρικτό και τραυματικό γεγονός για την κ. Λις και για την οικογένεια του Πίτερ, που τόσα χρόνια εξακολουθεί να μην έχει τις απαντήσεις που δικαιούται. Παρότι ο δολοφόνος τιμωρήθηκε για τα εγκλήματά του, η υπόθεση δεν μπορεί να θεωρηθεί κλειστή μέχρι να βρεθούν τα λείψανα του Πίτερ και η οικογένειά του να μπορέσει να τον κηδέψει».