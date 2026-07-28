Μια ζωντανή συνέντευξη του Βρετανού συντηρητικού βουλευτή Κρις Φιλπ στο BBC πήρε απρόσμενη τροπή, όταν γαλλικό Πολεμικό πλοίο πραγματοποίησε άσκηση με πραγματικά πυρά σε απόσταση μόλις 300 μέτρων από το σημείο όπου βρισκόταν. Την ώρα που ο πολιτικός ανέλυε πάνω σε ένα αλιευτικό σκάφος τις θέσεις του για το μεταναστευτικό και την πιθανή αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ακούστηκαν 17 πυροβολισμοί που διέκοψαν απότομα τις δηλώσεις του.

Ο Κρις Φιλπ κατήγγειλε το συμβάν μέσω της πλατφόρμας X, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για ξεκάθαρη «απόπειρα εκφοβισμού». Ο ίδιος ανέφερε πως δεν είχε υπάρξει καμία σχετική προειδοποίηση για τη διεξαγωγή γυμνασίων, ενώ σημείωσε με νόημα ότι οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε πολύ κοντινή απόσταση και σταμάτησαν αμέσως μετά, χωρίς να ακουστούν άλλα πυρά πριν ή μετά το περιστατικό.

Από την πλευρά του, το γαλλικό λιμενικό επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) ότι το περιπολικό σκάφος Flamant εκτελούσε προγραμματισμένη άσκηση βολής με όπλα χειρός στα ανοιχτά του ακρωτηρίου Γκρι-Νε.

Όπως διευκρινίστηκε, τέτοιου είδους δοκιμές γίνονται τακτικά για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας του Πολεμικού Ναυτικού, με την τοποθέτηση όλης της προβλεπόμενης σήμανσης στην περιοχή.

Παράλληλα, οι γαλλικές αρχές ξεκαθάρισαν πως η άσκηση δε σχετιζόταν με την παρουσία του βρετανικού αλιευτικού, το οποίο βρισκόταν σε ασφαλή απόσταση, εντελώς εκτός της εμβέλειας των πυρών.