Με πολύ έντονους χαρακτηρισμούς αντέδρασε ο Βρετανός βουλευτής Steve Witherden όταν πήρε το λόγο προ ημερών για να σχολιάσει τη διεθνή συμπεριφορά του προέδρου Ντόναλτ Τραμπ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ συμπεριφέρεται σαν μέλος εγκληματικής οργάνωσης»

Η ομιλία του Βρετανού βουλευτή Steve Witherden προκάλεσε έντονες παγκόσμιες συζητήσεις στο διαδίκτυο, μετά τη δριμεία κριτική που άσκησε σχετικά με την κληρονομιά της εξωτερικής πολιτικής του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βρετανός νομοθέτης διατύπωσε σοβαρές κατηγορίες, συγκρίνοντας τις επιθετικές γεωπολιτικές στρατηγικές με ενέργειες οργανωμένων συνδικάτων και υπογραμμίζοντας αμφιλεγόμενες διεθνείς παρεμβάσεις.

Η δημόσια αυτή δήλωση εστιάζει σε μεγάλο βαθμό στην εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, την εθνική κυριαρχία και τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των μονομερών ξένων επεμβάσεων στην παγκόσμια σταθερότητα.

Ο Witherden τόνισε την επιτακτική ανάγκη η διεθνής κοινότητα να καθιστά υπόλογους τους ισχυρούς παγκόσμιους ηγέτες, ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παράνομων ενεργειών σε άλλα μέρη της παγκόσμιας σκηνής.

Καθώς η συζήτηση αυτή γίνεται δημοφιλής στις ψηφιακές πλατφόρμες, ανοίγει ένας τεράστιος διάλογος σχετικά με τις διατλαντικές σχέσεις, τη διπλωματική λογοδοσία και το πώς οι αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής γίνονται αντιληπτές από παραδοσιακούς συμμάχους στο εξωτερικό.