Υπουργός της βρετανικής κυβέρνησης δήλωσε σήμερα πως πιστεύει ότι το BBC είχε δίκιο να μην υποχωρήσει έναντι του Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο αμερικανός πρόεδρος κατέθεσε αγωγή κατά του ραδιοτηλεοπτικού δικτύου για δυσφήμηση σχετικά με επεξεργασμένα αποσπάσματα μιας ομιλίας του που συνδέθηκε με την επίθεση οπαδών του στις 6 Ιανουαρίου 2021 εναντίον του Καπιτωλίου.

Το BBC, το δημόσια χρηματοδοτούμενο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Βρετανίας, έχει ζητήσει συγγνώμη και έχει παραδεχθεί πως έκανε λάθος κρίσης, αλλά υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει νομική βάση για τη διεκδίκηση του Τραμπ και ότι θα υπεραμυνθεί της θέσης του.

«Ζήτησαν συγγνώμη για ένα ή δύο από τα λάθη που έγιναν στην εκπομπή Panorama, αλλά ήταν επίσης πολύ σαφείς ότι δεν υφίσταται ζήτημα να λογοδοτήσουν στο πλαίσιο των κατηγοριών του κ. Τραμπ για το ευρύτερο ζήτημα αναφορικά με λίβελο ή δυσφήμηση», δήλωσε στο Sky News ο υφυπουργός Υγείας Στίβεν Κίνοκ.

«Έτσι πιστεύω ότι είναι σωστό το BBC να μην υποχωρήσει σ’ αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ