Δύο τουλάχιστον επιζώντες έχουν βρεθεί στα συντρίμμια του αεροπλάνου Boeing 787-8 (Dreamliner) της Air India, το οποίο κατέπεσε το μεσημέρι της Πέμπτης, 12 Ιουνίου, στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμπανταμπάντ, στη δυτική Ινδία. Ο ένας είναι ο 39χρονος Βισγουός Κουμάρ Ραμές, που, όπως αναφέρουν τα μέσα ενημέρωσης στην Ινδία, ήταν μέσα στο αεροσκάφος αλλά κατάφερε να επιζήσει από τη συντριβή μετά την απογείωση.

Ο δεύτερος επιζών φέρεται να εντοπίστηκε σε κάποιο Νοσοκομείο.

Το αεροπλάνο, ως γνωστόν, συνετρίβη πάνω σε Ιατρικό Κολέγιο. Εκείνη την ώρα οι φοιτητές βρίσκονταν σε τραπεζαρία. Αναφέρονται 5 νεκροί φοιτητές, και 40 τραυματίες, εκ των οποίων κάποιοι βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί 204 σοροί από τα συντρίμμια. Ωστόσο, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων πρέπει να είναι πολύ μεγαλύτερος, δεδομένου ότι οι Αρχές πιστεύουν πως πολλοί πολίτες βρήκαν τον θάνατο στο σημείο της συντριβής.

Ο ένας εκ των επιζώντων, Κουμάρ Ραμές, καθόταν στη θέση 11Α και, κατά τη μαρτυρία του ίδιου, είχε βγει όρθιος και έφυγε τρέχοντας μετά τη συντριβή. Φωτογραφία των Hindustan Times τον δείχνει στο Νοσοκομείο και με κάποια ελαφρά τραύματα στο πρόσωπο.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν σώματα γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε και με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο Νοσοκομείο», ανέφερε.

Βίντεο που δόθηκαν στα social media, δείχνουν τον τυχερό άνδρα να απομακρύνεται από τα συντρίμμια του αεροπλάνου με κάποια εμφανή τραύματα στο πρόσωπό του.

Ο Ραμές είναι Βρετανός πολίτης και είχε μεταβεί στην Ινδία για να δει την οικογένειά του. Στην ίδια πτήση ήταν και ο 45χρονος αδελφός του Ατζάι, αλλά σε διαφορετικό κάθισμα. Ο ίδιος αναφέρει ότι τον αναζητά, και δεν μπορεί να τον βρει.

Δείτε live εικόνα από το σημείο της συντριβής:

Ένα νέο βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα του αεροδρομίου και δείχνει το αεροσκάφος με τους 242 επιβαίνοντες να φτάνει σε ύψος περίπου 190 μέτρων πριν αρχίσει να πέφτει προς το έδαφος.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh

— Clash Report (@clashreport) June 12, 2025