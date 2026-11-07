Δύο γυναίκες και ένας άνδρας, πιθανότατα μέλη της οικογένειας του Πολωνού ενόπλου που σκότωσε έξι ανθρώπους πυροβολώντας μέσα από το αυτοκίνητο του στην καρδιά της Κρακοβίας, βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι του, δήλωσε το Σάββατο ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ.

Ο πρωθυπουργός κήρυξε διήμερο εθνικό πένθος για την τραγωδία που σόκαρε τη χώρα.

Ένας Βρετανός υπήκοος ήταν μεταξύ των έξι ατόμων που σκοτώθηκαν στην επίθεσή του, ανακοίνωσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

«Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν: τέσσερις γυναίκες και δύο άνδρες. Τρεις Πολωνές γυναίκες, ένας Βρετανός πολίτης και δύο άτομα που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί», δήλωσε ο Μάρεκ Μπόρον σε συνέντευξη Τύπου, αναφέροντας επίσης 15 τραυματίες, συμπεριλαμβανομένων πέντε αλλοδαπών.

Ο ένοπλος τραυματίστηκε σοβαρά από την αστυνομία.

Ο Πολωνός υπουργός Εσωτερικών δήλωσε ότι «όλα δείχνουν ότι ο δράστης είχε επηρεαστεί από ακροδεξιά ιδεολογία».

Τουσκ: «Τρομοκρατική» ενέργεια η φονική επίθεση ενόπλου στην Κρακοβία

Ο Πολωνός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «τρομοκρατική» ενέργεια τη φονική επίθεση στην Κρακοβία από έναν άνδρα «συνεπαρμένο από ακροδεξιά ιδεολογία».

«Στην Πολωνία, δεν έχουμε βιώσει τόσο ριζοσπαστικά περιστατικά τρομοκρατίας, γιατί έτσι πρέπει να λέγεται αυτή η αποτρόπαια επίθεση κατά ανθρώπινων ζωών εδώ στην Κρακοβία», δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.