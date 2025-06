Οι ερευνητές βρήκαν σήμερα ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του Boeing 787 της Air India που συνετρίβη την Πέμπτη σε κατοικημένη συνοικία της πόλης Αχμενταμπάντ, στη βορειοδυτική Ινδία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 265 άνθρωποι.

The AAIB has recovered the black box from Air India’s crashed Boeing 787 Dreamliner, which went down shortly after takeoff from Ahmedabad to London Gatwick, landing on BJ Medical College’s rooftop. Over 40 state officials are assisting in the investigation. pic.twitter.com/1EBs4ZILLH

