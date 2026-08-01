Ένας Βρετανός ορειβάτης των ειδικών δυνάμεων, ο οποίος είναι παγκοσμίως γνωστός λόγω της συμμετοχής του σε ντοκιμαντέρ του Netflix, έχασε τη ζωή του, αφού καταπλακώθηκε από χιονοστιβάδα σε βουνό του Πακιστάν.

Την είδηση επιβεβαίωσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία ανέφεραν ότι η ομάδα με την οποία βρισκόταν στο όρος Μπροντ Πικ, αγνοούνταν.

Ο Νιρμάλ Πούρτζα, γνωστός ως «Nims» – ο οποίος γεννήθηκε στο Νεπάλ και υπηρέτησε στον Βρετανικό Στρατό και στους Βασιλικούς Πεζοναύτες – ήταν ανάμεσα στους έξι αγνοούμενους μετά τη χιονοστιβάδα που έπληξε το όρος Μπροντ Πικ γύρω στις 12:00 μ.μ. τοπική ώρα, την Πέμπτη.

Ο πρώην σταρ των ριάλιτι, Σπένσερ Ματς, είχε δηλώσει ότι προσευχόταν «για ένα θαύμα» για τον φίλο του.

Ο «Nims», 43 ετών, ήταν επικεφαλής μιας αποστολής δέκα ορειβατών στο Μπροντ Πικ – το 12ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο.

Η τραγική επιβεβαίωση και τα θύματα

Η σορός του βρέθηκε μαζί με άλλα μέλη της αποστολής μετά από επιχειρήσεις έρευνας, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία ορειβασίας του, Elite Expeditions, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο.

Ο Πούρτζα κατατάχθηκε στον Βρετανικό Στρατό το 2003 και στην Special Boat Service (SBS) – τη μονάδα ειδικών δυνάμεων του Βασιλικού Ναυτικού – το 2009.

Τρεις εξερευνητές, ο Νεπαλέζος ορειβάτης Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ, η Ομανή ορειβάτης Ναθίρα Αχμέντ και η Αμερικανίδα ορειβάτης Μάλορι Γκάις επιβεβαιώθηκαν χθες ως νεκροί, αναφέρουν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές τι συνέβη στους υπόλοιπους πέντε αγνοούμενους ορειβάτες.

Η αποστολή αποτελούνταν από πέντε Νεπαλέζους ορειβάτες, εκτός από την Ομανή και την Αμερικανίδα, τον Πακιστανό ορειβάτη Σοχάιλ Σακί, έναν Κινέζο ορειβάτη που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Γουάνγκ και έναν ακόμη αλλοδαπό ορειβάτη, σύμφωνα με την Αλπική Λέσχη.

Οι συγκινητικοί αποχαιρετισμοί

Ο Βρετανός εξερευνητής Μπερ Γκριλς απέδωσε φόρο τιμής στον Πούρτζα, γράφοντας στο Instagram:

«Σπαρακτικά νέα για τόσους πολλούς ορειβάτες σε όλο τον κόσμο που είχαν σχέση με αυτόν τον εξαιρετικό και μοναδικό άνθρωπο. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, Nims, και το ασταμάτητο πνεύμα σου».

Σε ανάρτηση στο Instagram, η Elite Expeditions ανέφερε:

«Σήμερα, με βαθιά θλίψη και τεράστια συντριβή επιβεβαιώνουμε ότι ο Νιρμάλ Πούρτζα έχασε τραγικά τη ζωή του μετά τη χιονοστιβάδα στο Μπροντ Πικ. Έχουμε επίσης λάβει επιβεβαίωση ότι άλλα μέλη αυτής της αποστολής δυστυχώς δεν επιβίωσαν. Σήμερα, θρηνούμε όχι μόνο τον Nims, αλλά κάθε ζωή που χάθηκε σε αυτή την τραγωδία, συμπεριλαμβανομένων των έμπιστων συνεργατών και οδηγών του, Πουρ Μπαχαντούρ Γκουρούνγκ (Γιούκτα) και Νίμα Σέρπα. Οι βαθύτερες σκέψεις, οι προσευχές και τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια είναι με τις οικογένειες, τους φίλους και τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Καμία λέξη δεν μπορεί να σβήσει τον πόνο αυτής της αδιανόητης απώλειας και ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητά τους, καθώς θρηνούν».

Το επικίνδυνο βουνό και η κληρονομιά του Πούρτζα

Το Μπροντ Πικ, στα 8.047 μέτρα, είναι το 12ο υψηλότερο βουνό στον κόσμο. Βρίσκεται στην οροσειρά Καρακορούμ του Πακιστάν, η οποία φιλοξενεί πέντε από τις 14 κορυφές του κόσμου πάνω από τα 8.000 μέτρα, προσελκύοντας ορειβάτες από όλο τον πλανήτη.

Ο Πούρτζα είχε εμφανιστεί προηγουμένως μαζί με τον πρώην σταρ των ριάλιτι, Σπένσερ Ματς στο ντοκιμαντέρ «Finding Michael» το 2023.

Ο Ματς μοιράστηκε μια φωτογραφία με τον ορειβάτη στο Instagram και δήλωσε ότι τα νέα από το Μπροντ Πικ ήταν «σπαρακτικά».

Ο 37χρονος ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Τα βουνά μάς εμπνέουν με την ομορφιά τους, αλλά απαιτούν επίσης τεράστιο σεβασμό. Κάθε άνθρωπος που τολμά να μπει σε αυτόν τον κόσμο κατανοεί τους κινδύνους, κι όμως πηγαίνει παρ’ όλα αυτά, κινούμενος από περιέργεια, σκοπό, πάθος και μια βαθιά αγάπη για μέρη που λίγοι θα βιώσουν ποτέ. Τα νέα από το Μπροντ Πικ είναι σπαρακτικά. Τόσες πολλές ζωές, οικογένειες, φίλοι και συμπαίκτες αντιμετωπίζουν τώρα μια αδιανόητη απώλεια. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσοι επηρεάστηκαν από αυτή την τραγωδία. Είθε όσοι χάθηκαν να θυμούνται όχι μόνο το πώς πέθαναν, αλλά το πώς έζησαν, το θάρρος που έδειξαν και τις ζωές που άγγιξαν. Αναπαυθείτε εν ειρήνη».

Ο Πούρτζα έγινε ευρέως γνωστός το 2019 όταν σκαρφάλωσε και στις 14 κορυφές του κόσμου άνω των 8.000 μέτρων σε μόλις 189 ημέρες – καταρρίπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερο από επτά χρόνια.

Πηγή: thesun

Φωτογραφίες: EPA