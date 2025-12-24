Η υπόθεση της Μέλοντι Μπάζαρντ έχει συγκλονίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Το 9χρονο κορίτσι αγνοούταν από τις αρχές Οκτωβρίου και η μητέρα του δεν το αναζητούσε καν.

Ωστόσο, τραγική κατάληξη είχε η εξαφάνιση του μικρού κοριτσιού, καθώς οι Αρχές το βρήκαν νεκρό και μάλιστα φαίνεται πως η ίδια της η μητέρα την είχε πυροβολήσει.

Το πτώμα της Μέλοντι από την Καλιφόρνια ανακαλύφθηκε στην Γιούτα στις αρχές Δεκεμβρίου, δύο μήνες μετά την εξαφάνισή της.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Σάντα Μπάρμπαρα, Μπιλ Μπράουν: «Η μητρική παιδοκτονία είναι σπάνια και πάντα δύσκολο να κατανοηθεί». Για την περίπτωση της Μέλοντι, ο ίδιος υποστηρίζει ότι η δολοφονία της ήταν «προμελετημένη, αδίστακτη, υπολογισμένη και άκαρδη».

H μητέρα της αδικοχαμένης 9χρονης συνελήφθη, ενώ η έρευνα για να εξακριβωθεί το κίνητρο της συνεχίζεται.

Δείτε βίντεο από τη σύλληψη της μητέρας:

Η ιστορία πίσω από την εξαφάνιση της 9χρονης

Όλη η ιστορία ξεκίνησε μετά από road trip που έκανε η Μέλοντι με την μητέρα της, Άσλι Μπάσαρντ, από την Καλιφόρνια προς τη Νεμπράσκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μητέρα και κόρη φορούσαν περούκες όσο έκαναν το ταξίδι αυτό για «να μην αναγνωριστούν» στις ΗΠΑ.

Μετά το ταξίδι, η Άσλι Μπάσαρντ επέστρεψε μόνη της στο σπίτι τους στο Λόμπποκ της Καλιφόρνιας και μάλιστα δεν κατήγγειλε την εξαφάνιση της κόρης της. Το σχολείο της 9χρονης ήταν εκείνο που ειδοποίησε τις αρχές τέσσερις ημέρες αργότερα.

Σημειώνεται, πως η μητέρα δεν δεχόταν να βοηθήσει στις έρευνες και δεν είχε καμία λογική απάντηση για το που βρίσκεται το παιδί.

Δείτε το βίντεο που μητέρα και κόρη φοράνε περούκες:

Οι ερευνητές ανακάλυψαν τότε ότι η πινακίδα του ενοικιασμένου αυτοκινήτου άλλαξε στη διάρκεια του ταξιδιού. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τις Αρχές παραπέμπει σε προσπάθεια αποφυγής εντοπισμού.

Πηγή: CNN