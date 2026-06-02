Η Μελίσα Κάσιας, βρέθηκε νεκρή στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό, 11 μήνες μετά την εξαφάνιση της. Ήταν υπάλληλος πυρηνικού εργαστηρίου στις ΗΠΑ, όταν εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη.

Είχε προηγηθεί μία σειρά θανάτων και εξαφανίσεων επιστημόνων, ερευνητών και στελεχών που συνδέονται με αμερικανικά προγράμματα πυρηνικής, αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας.

Η αστυνομία του Νέου Μεξικού ανακοίνωσε ότι εντόπισε τα λείψανα της 54χρονης Μελίσα, η οποία εθεάθη ζωντανή για τελευταία φορά στις 26 Ιουνίου 2025.

Όπως σημειώνει η Daily Mail, τα λείψανά της βρέθηκαν στο Εθνικό Δάσος Κάρσον, περίπου 10 χιλιόμετρα από το σημείο όπου είχε καταγραφεί για τελευταία φορά από κάμερες ασφαλείας να περπατά μόνη της. Η 54χρονη εργαζόταν στο Εθνικό Εργαστήριο του Λος Άλαμος στο Νέο Μεξικό. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι την εντόπισε ένας πεζοπόρος και ότι δίπλα στο πτώμα βρέθηκε ένα πιστόλι, το οποίο δεν έχει διευκρινιστεί αν το όπλο της ανήκε.

Η εξαφάνισή της έχει συνδεθεί με μια σειρά θανάτων και υποθέσεων εξαφάνισης Αμερικανών επιστημόνων και κυβερνητικών υπαλλήλων, οι οποίοι εργάζονταν σε άκρως απόρρητες εγκαταστάσεις και φέρεται να είχαν γνώση ευαίσθητων θεμάτων που σχετίζονται με την εθνική ασφάλεια και έρευνα για πυρηνικά όπλα.

Πριν εξαφανιστεί είχε διαγράψει όλα τα δεδομένα από τα κινητά της τηλέφωνα, είχε αφήσει πίσω την ταυτότητά της και άλλα έγγραφα ταυτοποίησής της και είχε φύγει πεζή από το σπίτι της στο Ράντσος ντε Τάος.

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε μεταφέρει τον σύζυγό της, επίσης εργαζόμενο στο Λος Άλαμος, στην εργασία του, ενώ είχε ενημερώσει την κόρη της ότι θα εργαζόταν από το σπίτι. Η ίδια επέστρεψε στο σπίτι, καθώς όπως είπε στο σύζυγό της, είχε ξεχάσει την υπηρεσιακή της κάρτα που χρειαζόταν για να μπει στο πυρηνικό εργοστάσιο. Παρά τα όσα φέρεται να είπε η Κάσιας τόσο στην κόρη όσο και στον σύζυγό της, επέστρεψε στο σπίτι για να αφήσει το υπηρεσιακό και το προσωπικό της τηλέφωνο, τα οποία η οικογένεια βρήκε αργότερα μέσα στο σπίτι, πλήρως διαγραμμένα.

Μετά την εξαφάνιση της οι συσκευές έδειχναν ότι κάποιος είχε πραγματοποιήσει επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και στις δύο, σβήνοντας κάθε αρχείο και πληροφορία που θα έδειχνε με ποιους μπορεί να είχε έρθει σε επαφή η Κάσιας.

Οι κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν για τελευταία φορά να περπατά μόνη της με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, περίπου τρία μίλια από το σπίτι της.

Η Κάσιας ήταν ένα από τα τέσσερα αγνοούμενα άτομα που συνδέονται με τα αμυντικά και πυρηνικά προγράμματα των ΗΠΑ. Και οι υπόλοιποι τρεις εξαφανίστηκαν υπό πανομοιότυπες συνθήκες κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Το ενδιαφέρον γύρω από την υπόθεση είναι έντονο λόγω αναφορών για μια σειρά εξαφανίσεων επιστημόνων που συνδέονταν με αμερικανικές εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο συνταξιούχος εργαζόμενος του Λος Αλαμος, Άντονι Τσάβες, ο κυβερνητικός υπάλληλος Στίβεν Γκαρσία, καθώς και ο απόστρατος πτέραρχος Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, οι οποίοι επίσης εξαφανίστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Ο συνάδελφος της, Άντονι Τσάβες, 79 ετών, εργαζόταν στο εργαστήριο μέχρι τη συνταξιοδότησή του το 2017, αν και ο ρόλος του εκεί δεν έχει διευκρινιστεί. Εξαφανίστηκε χωρίς να αφήσει ίχνη αφού βγήκε από το σπίτι του στις 4 Μαΐου 2025, μόλις επτά εβδομάδες πριν από την Κάσιας.

Ο Στίβεν Γκαρσία, 48 ετών, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη στις 28 Αυγούστου 2025. Εθεάθη για τελευταία φορά να φεύγει με τα πόδια από το σπίτι του στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού, έχοντας μαζί του ένα πιστόλι και όχι έγγραφα ταυτοποίησης.

Μια ανώνυμη πηγή δήλωσε στην Daily Mail, ότι ο Γκαρσία ήταν κυβερνητικός εργολάβος που εργαζόταν για το Kansas City National Security Campus, μια σημαντική εγκατάσταση στο Αλμπουκέρκι που διαδραματίζει παρασκηνιακό ρόλο στην εθνική άμυνα της Αμερικής.

Οι μυστηριώδεις εξαφανίσεις ήρθαν στο φως αφότου ο συνταξιούχος Στρατηγός της Πολεμικής Αεροπορίας, Γουίλιαμ Νιλ ΜακΚάσλαντ, εξαφανίστηκε από το σπίτι του στο Νέο Μεξικό τον Φεβρουάριο.

Ο στρατηγός ήταν προηγουμένως επικεφαλής του Ερευνητικού Εργαστηρίου της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο συνεργαζόταν στενά με αυτά τα εργαστήρια σε έργα εθνικής ασφάλειας, ιδιαίτερα σε έρευνες που αφορούσαν τις πυρηνικές δυνατότητες της Αμερικής.

Ο Λευκός Οίκος έχει αναθέσει στο FBI να ερευνήσει όλες αυτές τις εξαφανίσεις, αλλά η υπηρεσία δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη λεπτομερή έκθεση για τα μέχρι τώρα ευρήματα.