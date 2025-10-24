Επιμέλεια: Δημήτρης Ειρηγιώργος

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα (24/10) ότι εντόπισε το έργο που είχε φιλοτεχνήσει ο Πάμπλο Πικάσο το 1919, με τίτλο «Still Life with Guitar».

Πρόκειται για μικρό πίνακα, με διαστάσεις 12,7 Χ 9,8 εκατοστά, η αξία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 600.000 ευρώ.

Ήταν ένα από τα 58 έργα που αποθηκεύτηκαν στις 25 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να μεταφερθούν από τη Μαδρίτη στη Γρανάδα, όπου θα φιλοξενούνταν σε έκθεση.

Το CajaGranada Foundation, που διοργανώνει την έκθεση, ανέφερε πως το φορτηγό έφτασε στις 3 Οκτωβρίου και επειδή τα πακέτα δεν ήταν αριθμημένα σωστά, δεν μπορούσε να γίνει απευθείας έλεγχος χωρίς αυτά να ανοιχτούν.

Έτσι, στις 6 Οκτωβρίου, όταν άνοιξαν τα πακέτα, ανακάλυψαν ότι έλειπε ο πίνακας του Πικάσο και στις 10 Οκτωβρίου το δήλωσαν στην αστυνομία, που τον πρόσθεσε στη βάση δεδομένων της Ιντερπόλ για τα κλεμμένα ή εξαφανισμένα έργα τέχνης.

Τελικά, η αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα, Παρασκευή (24/10), ότι ο πίνακας εντοπίστηκε, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να μη φορτώθηκε ποτέ στο φορτηγό για τη μεταφορά.

Η έρευνα συνεχίζεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, που δεν αποκαλύπτει εάν οι αρχές πιστεύουν ότι διαπράχθηκε έγκλημα, ενώ δεν διευκρινίζεται πού βρέθηκε το έργο.

Πηγές: Policia.es – La.jornada.com.mx