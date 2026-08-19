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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στο Λονδίνο, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας 33χρονος άνδρας μέσα στο γήπεδο της Τσάρλτον Αθλέτικ.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το πρωί της Τρίτης (18/08) αστυνομικοί και διασώστες της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Λονδίνου έσπευσαν στο «The Valley», στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, ύστερα από αναφορά για την κατάσταση της υγείας ενός άνδρα.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 33χρονος διαπιστώθηκε νεκρός στο σημείο. Οι συγγενείς του έχουν ενημερωθεί και βρίσκονται υπό την υποστήριξη των αρμόδιων αστυνομικών.
Οι αρχές εξετάζουν, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο ο άνδρας να είχε πέσει από ύψος κατά τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (17/08). Μέχρι στιγμής, ο θάνατός του χαρακτηρίζεται απροσδόκητος, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η Τσάρλτον Αθλέτικ, από την πλευρά της, ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και θα προσφέρει κάθε δυνατή βοήθεια προκειμένου να διευκολυνθεί η διερεύνηση του περιστατικού.
Η δήλωση της ομάδας:
«Η Τσάρλτον Αθλέτικ υποστηρίζει την αστυνομία στις έρευνές της μετά την ανακάλυψη ενός νεκρού ατόμου στο The Valley το πρωί της Τρίτης. Η αστυνομία κλήθηκε στο στάδιο σήμερα μετά από ένα περιστατικό που συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας. Δυστυχώς, ένας άνδρας διαπιστώθηκε ο θάνατος επί τόπου.
Ο θάνατος παραμένει υπό διερεύνηση. Όποιος έχει πληροφορίες ή που μπορεί να έχει γίνει μάρτυρας του περιστατικού, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την αστυνομία στο 101, αναφέροντας τον αριθμό αναφοράς 2809/18AUG.
Όλοι στην Charlton Athletic θα ήθελαν να εκφράσουν τα βαθύτατα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια, τους φίλους και τους αγαπημένους του ατόμου σε αυτή την απίστευτα δύσκολη στιγμή. Ο σύλλογος συνεχίζει να βοηθά τις αρχές στις έρευνές τους και ζητά με σεβασμό να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των εμπλεκομένων.
Δεν υπάρχει καμία ένδειξη για οποιαδήποτε παράβαση εκ μέρους του συλλόγου. Η Charlton Athletic θα ήθελε επίσης να ευχαριστήσει το προσωπικό της για τον επαγγελματισμό που επέδειξε κατά την αντιμετώπιση μιας ιδιαίτερα δύσκολης και οδυνηρής κατάστασης», ανέφερε η ομάδα από το Λονδίνο στην ανακοίνωση της.