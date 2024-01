Εντοπίστηκε το αποκολλημένο διαχωριστικό κάλυμμα πόρτας σε αεροσκάφος της Alaska Airlines, το οποίο αποκολλήθηκε την περασμένη Παρασκευή (05/01) εν μέσω πτήσης στο Όρεγκον των ΗΠΑ με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Οι Αρχές των ΗΠΑ αναζητούσαν το διαχωριστικό κάλυμμα πόρτας του αεροσκάφους της Alaska Airlines στο Πόρτλαντ των ΗΠΑ, την πόλη από την οποία μόλις είχε αναχωρήσει το Boeing 737 Max 9.

Όπως αναφέρει το BBC, που επικαλείται τον πρόεδρο του οργανισμού που ηγείται της έρευνας, ένας δάσκαλος βρήκε το τμήμα που έλειπε στην αυλή του, δήλωσε τη Δευτέρα.

Portland schoolteacher named “Bob” finds door plug that blew off Alaska Airlines plane in mid-air drama in his backyard, US officials say https://t.co/6rjy9DrkjH

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) January 8, 2024

