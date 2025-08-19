Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι εντόπισαν ένα λουτρό που κάποτε ανήκε στον Ρωμαίο δικηγόρο, πολιτικό και φιλόσοφο Κικέρωνα. Τα ερείπια των αρχαίων λουτρών βρέθηκαν μέσα στο νερό, στη βυθισμένη πόλη Baiae (Βάιες), στην ακτή του Κόλπου της Νάπολης.

Δύτες ανακάλυψαν ένα περίτεχνο μωσαϊκό 10 πόδια (τρία μέτρα) κάτω από τα κύματα, σε μια περιοχή που κάποτε ήταν το λιμάνι του Portus Julius.

Αυτή είναι η τοποθεσία όπου, σύμφωνα με αρχαίες πηγές, ο Κικέρωνας είχε τη βίλα του, η οποία βυθίστηκε στη θάλασσα περίπου τον 4ο αιώνα μ.Χ.

Σε απόσταση 150 μιλίων νότια από την πρωτεύουσα, η Baiae ήταν κάποτε μια ακμάζουσα λουτρόπολη όπου οι πλουσιότεροι και ισχυρότεροι πολίτες της Ρώμης πήγαιναν για να ξεφύγουν από τη ζέστη του καλοκαιριού και να απολαύσουν τα πλούσια σε μέταλλα νερά της περιοχής.

Σε μια ανάρτηση στο Facebook, το Αρχαιολογικό Πάρκο Phlegraean Fields έγραψε: «Η υπόθεση που εξετάζεται επί του παρόντος είναι ότι ενδέχεται να βρισκόμαστε μπροστά στα λουτρά της έπαυλης του Κικέρωνα, τα οποία είναι γνωστά από πηγές».

Το ψηφιδωτό δάπεδο βρισκόταν κάποτε πάνω σε ένα προηγμένο ρωμαϊκό σύστημα θέρμανσης, μετατρέποντας το δωμάτιο σε σάουνα ή πυριατήριο.

Οι αρχαιολόγοι διαπίστωσαν ότι το δίκτυο σωλήνων και πυλώνων που διοχέτευε τον ζεστό αέρα ομοιόμορφα σε όλο το λουτρό, παραμένει άθικτο μετά από σχεδόν δύο χιλιετίες κάτω από το νερό.

Οι Βάιες, που χρονολογούνται από τον 2ο αιώνα π.Χ., ήταν ένας δημοφιλής προορισμός διακοπών για τη ρωμαϊκή ελίτ, με τον ποιητή Λίβιο να υμνεί τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών τους.

Από τον 1ο αιώνα π.Χ., η πόλη είχε γίνει το αρχαίο αντίστοιχο του Μόντε Κάρλο και ήταν ένα φημισμένο κέντρο διασκέδασης και ακολασίας.

Πρόσωπα όπως ο Ιούλιος Καίσαρας, ο Αύγουστος και ο Νέρων συνέρρεαν στην πόλη για να επιδείξουν τον πλούτο τους, να έχουν ερωτικές περιπέτειες και να διοργανώνουν ατελείωτα πάρτι.

Οι Βάιες σύντομα έγιναν συνώνυμες με την απόλαυση και την αμαρτία, τόσο που ο ποιητής Σέξτος Προπέρτιος τις περιέγραψε ως «δίνη πολυτέλειας» και «λιμάνι της ακολασίας». Ο τρελός αυτοκράτορας Καλιγούλας είχε διατάξει την κατασκευή μιας πλωτής γέφυρας μήκους πέντε χιλιομέτρων, ώστε να μπορεί να διασχίζει τον κόλπο με το άλογό του.

Ωστόσο, η πόλη άρχισε να βυθίζεται κάτω από το νερό, καθώς μια διαδικασία που ονομάζεται ηφαιστειακός βραδυσεισμός, όπου η ηφαιστειακή δραστηριότητα προκαλεί την άνοδο ή την πτώση της γης, ώθησε τον κόλπο κάτω από το επίπεδο της θάλασσας.

Μέχρι τον 4ο αιώνα μ.Χ., μεγάλο μέρος της πόλης βρισκόταν 4-6 μέτρα κάτω από το νερό, αφήνοντας πίσω ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαιολογικά πάρκα της χώρας.

Μετά την ανακάλυψή της τη δεκαετία του 1940, οι αρχαιολόγοι έχουν ανασκάψει σιγά-σιγά περισσότερα από τα χαμένα ερείπια της «πόλης της αμαρτίας» της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 2023, δύτες ανακάλυψαν ένα άθικτο ψηφιδωτό δάπεδο, που στηριζόταν σε μικρούς πλίνθινους πυλώνες και περιβαλλόταν από κεραμικά θραύσματα.

Τα λουτρά αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου δικτύου δωματίων, πισίνων και διαδρόμων που εξυπηρετούσαν τη ρωμαϊκή ελίτ.

Έχοντας πλέον ολοκληρώσει την τεκμηρίωση του χώρου, οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι πρόκειται για τα ερείπια της από καιρό χαμένης βίλας του Κικέρωνα.

Ο Μάρκος Τύλλιος Κικέρων, γεννημένος το 106 π.Χ., ήταν ένας διάσημος λόγιος και δικηγόρος από τα τελευταία χρόνια της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Κατά τη διάρκεια της ζωής του, αγωνίστηκε μάταια για να υπερασπιστεί τις δημοκρατικές αξίες της Ρώμης, καθώς η πόλη βυθιζόταν σε εμφύλιο πόλεμο από τον οποίο θα γεννιόταν η Αυτοκρατορία.

Μετά τη δολοφονία του Ιουλίου Καίσαρα, ο Κικέρωνας προσπάθησε να χρησιμοποιήσει τον υιοθετημένο γιο του Καίσαρα, τον Οκταβιανό, για να διατηρήσει την εξουσία. Ωστόσο, ο Οκταβιανός στράφηκε εναντίον του Κικέρωνα και τον εκτέλεσε τον Δεκέμβριο του 43 π.Χ.

Σύγχρονες πηγές αναφέρουν ότι ο Κικέρωνας είχε μια έπαυλη στις Βάιες, όπου περνούσε τις διακοπές του όταν δεν βρισκόταν στη Ρώμη, αλλά η ακριβής τοποθεσία της έχει χαθεί στο χρόνο.

Πηγή: Daily Mail