Μία απίστευτη ιστορία, με ένα κοριτσάκι που απήχθη από τη μητέρα της όταν νήπιο και βρέθηκε 25 χρόνια μετά, είδε το φως της δημοσιότητας.

Η Αντρέα Μισέλ Ρέγιες ήταν μόλις δύο ετών όταν η μητέρα της, Ρόσα Τενόριο, την απήγαγε τον Οκτώβριο του 1999, από το Κονέκτικατ των ΗΠΑ όπου ζούσε, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Όπως αναφέρουν οι Αρχές, η Τενόριο δεν είχε την επιμέλεια της κόρης της, η οποία ζούσε με τον πατέρα της τη στιγμή της απαγωγής.

Έπειτα από την εξαφάνιση, η αστυνομία του Νιου Χέιβεν και το FBI εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης για τη μητέρα, καθώς υπήρχαν ενδείξεις ότι είχε διαφύγει στο Μεξικό μαζί με το παιδί. Ο πατέρας της Αντρέα ταξίδεψε αρκετές φορές στη χώρα αναζητώντας την, χωρίς όμως να καταφέρει να εντοπίσει κανένα ίχνος τους.

Η υπόθεση παρέμεινε ανεξιχνίαστη μέχρι το 2023, όταν μία αστυνομικός επανεξέτασε το φάκελο της απαγωγής, σύμφωνα με τον Guardian.

Η ντετέκτιβ Κίλιν Νιβάκοφ χρησιμοποίησε έναν συνδυασμό μαρτυριών, ενταλμάτων έρευνας και αναλύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ρέγιες ζούσε στην πόλη Πουέμπλα του Μεξικού, μια περιοχή με περισσότερους από ένα εκατομμύριο κατοίκους.

Η επιβεβαίωση ήρθε μέσω εξετάσεων DNA, οι οποίες απέδειξαν τη συγγενική σχέση μεταξύ της Αντρέα και του πατέρα της.

Μετά από περισσότερα από 20 χρόνια, οι δυο τους επανενώθηκαν.

«Ο πατέρας της Αντρέα δε σταμάτησε ποτέ να την αναζητά, αλλά δεν είχε κανένα νέο ούτε από την κόρη του ούτε από τη μητέρα της» ανέφερε η εταιρεία Othram, η οποία ειδικεύεται σε γενετικές ταυτοποιήσεις και συμμετείχε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Η Αντρέα Ρέγιες, σήμερα 27 ετών, παραμένει κάτοικος Μεξικού, σύμφωνα με την Othram. Εν τω μεταξύ, το ένταλμα σύλληψης για τη Ρόσα Τενόριο εξακολουθεί να ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ οι Αρχές εκτιμούν ότι η ύποπτη παραμένει στο Μεξικό.

