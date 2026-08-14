Ένα απλό πέρασμα σωληνώσεων μετατράπηκε σε ανακάλυψη εκατομμυρίων, για ένα συνεργείο ανακαίνισης στο Sint-Gillis-Dendermonde του Βελγίου, μόλις 40 λεπτά μακριά από τις Βρυξέλλες.

Το πρωί της Τρίτης, γύρω στις 8:15, ένας 18χρονος σπουδαστής που εργαζόταν με μερική απασχόληση, ο Κόμπε, ήρθε αντιμέτωπος με ένα σπάνιο εύρημα, την ώρα που έσκαβε έναν τοίχο σε υπόγειο πρώην ζυθοποιείου.

Αρχικά, ο νεαρός θεώρησε ότι τα νομίσματα που εμφανίστηκαν ήταν μηδαμινής αξίας. Όταν όμως στη συνέχεια αποκάλυψε συμπαγείς ράβδους και ψήγματα χρυσού, συνειδητοποίησε ότι επρόκειτο για έναν αληθινό θησαυρό, η συνολική αξία του οποίου εκτιμάται στα 7,5 εκατομμύρια λίρες.

Ακόμη παραμένει ασαφές το πώς ακριβώς είχε τοποθετηθεί ο θησαυρός μέσα στον τοίχο, καθώς ορισμένες αναφορές κάνουν λόγο για ένα «σεντούκι», ενώ άλλες ότι ήταν τυλιγμένος σε πλαστικό.

Αμέσως μόλις έγινε η αποκάλυψη, οι εργολάβοι ενημέρωσαν τον ιδιοκτήτη του ακινήτου -τη φιλανθρωπική οργάνωση CAW Oost-Vlaanderen- καθώς και τις τοπικές Αρχές. Για λόγους ασφαλείας, ο χρυσός μεταφέρθηκε άμεσα σε ειδικό θησαυροφυλάκιο υψηλής προστασίας της βελγικής κυβέρνησης.

Ερωτήματα για την προέλευση και τους δικαιούχους

Η είδηση προσέλκυσε περίεργους κατοίκους στο σημείο, όπως επιβεβαίωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Πάτρικ Φέις. Παράλληλα, οι Αρχές έχουν ξεκινήσει εκτεταμένη έρευνα για το παρελθόν του ευρήματος. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, πολλές από τις ράβδους φέρουν σφραγίδες χρονολόγησης από την περίοδο 1957–1961.

Όπως εξήγησε ο Geert Hillaert, εκπρόσωπος της φιλανθρωπικής οργάνωσης, η διαδικασία εντοπισμού των νόμιμων δικαιούχων μπορεί να διαρκέσει ακόμη και χρόνια.

Βασική προτεραιότητα των Αρχών είναι να διακριβωθεί αν ο χρυσός συνδέεται με εγκληματικές δραστηριότητες του παρελθόντος, πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο να επιστραφεί σε τυχόν απογόνους των αρχικών κατόχων.