Ο Υπουργός Επικοινωνιών και Μέσων Ενημέρωσης του Μπουρούντι βρέθηκε νεκρός σήμερα τα ξημερώματα κοντά στην Μπουζουμπούρα και η κυβέρνηση αποδίδει τον θάνατό του σε «δυστύχημα», αν και ένα στέλεχος της αστυνομίας έκανε λόγο για «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση αυτήν.

Σύμφωνα με τον αστυνομικό, και έναν τοπικό αξιωματούχο, που ζήτησαν και οι δύο να μην κατονομαστούν, ο υπουργός βρέθηκε νεκρός στο τιμόνι ενός αγροτικού που ήταν σταματημένο στη μέση μιας φυτείας με ελαιοφοίνικες στην Κιβόγκα, σε μια ζώνη που απέχει περίπου 10 χιλιόμετρα από την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας.

«Δυστύχημα», χωρίς διευκρινίσεις

Η κυβέρνηση, στην ανακοίνωσή της, έκανε λόγο για τον «απροσδόκητο θάνατο» του Υπουργού Γκάμπι Μπούγκαγκα «τα ξημερώματα (…) σε δυστύχημα», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

«Πολλά σκοτεινά σημεία»

Ο αστυνομικός σημείωσε ότι υπάρχουν «πολλά σκοτεινά σημεία» στην υπόθεση, φέρνοντας ως παράδειγμα «το βαθύ τραύμα στο κρανίο» του υπουργού, αν και η καμπίνα του αυτοκινήτου ήταν άθικτη. Υπήρχαν μόνο κάποια ίχνη πρόσκρουσης στο πίσω και το πλαϊνό μέρος του οχήματος. «Η κυβέρνηση δεν θέλει σκάνδαλα και αποφάσισε να θάψει την υπόθεση χωρίς επίσημη έρευνα», πρόσθεσε.

Η Εισαγγελία δεν έχει απαντήσει προς το παρόν εάν θα ξεκινήσει έρευνα για τον θάνατο του Μπούγκαγκα.

🚨 Burundi – Le ministre de la Communication, Gabby Bugaga, a été retrouvé sans vie ce jeudi 16 avril 2026 dans son véhicule à Kivoga. Selon un journaliste d’Iwacu sur place, la clé de contact du véhicule a été retrouvée dans une sacoche et non dans le véhicule. Plus… pic.twitter.com/cZjL6Zfp5n — IWACU Burundi (@iwacuinfo) April 16, 2026

Βρέθηκε νεκρός από χωρικούς

Ο υπουργός βρέθηκε νεκρός από χωρικούς, σε απόσταση περίπου δέκα μέτρων από τον δρόμο που διασχίζει μια έκταση εκατοντάδων στρεμμάτων με ελαιοφοίνικες στην Κιβόγκα. Οι χωρικοί ανάρτησαν φωτογραφίες του θύματος σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, προσπαθώντας να μάθουν ποιος ήταν ο νεκρός. Σε αυτές εικονίζεται ο Μπούγκαγκα, ντυμένος με σορτσάκι, μπλουζάκι και λευκά αθλητικά παπούτσια, μισοξαπλωμένος στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Αναπάντητες πολλές ερωτήσεις

Πολλοί χρήστες του διαδικτύου επισήμαναν ότι πολλές ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες: τι έκανε ο υπουργός σε έναν δρόμο με ελάχιστη κυκλοφορία, μέσα στη νύχτα, χωρίς τον οδηγό του και χωρίς σωματοφύλακες;

Πρώην δημοσιογράφος

Ο Μπούγκαγκα ήταν πρώην δημοσιογράφος στην Εθνική Ραδιοτηλεόραση (RTNB) και στη συνέχεια εργάστηκε για την Ανεξάρτητη Εκλογική Επιτροπή της χώρας. Ανέλαβε Υπουργός Επικοινωνιών το 2025.

Το 2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος του Μπουρούντι, Εμανουέλ Νιγιονκούρου, σκοτώθηκε από σφαίρες, δύο χρόνια αφότου ξέσπασε μια πολιτική κρίση με αφορμή την υποψηφιότητα (και, κατόπιν, την εκλογή) του Πιερ Ενκουρουνζίζα για μια τρίτη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία. Την περίοδο εκείνη δολοφονήθηκαν ή έγιναν απόπειρες δολοφονίας σε βάρος πολλών ισχυρών προσώπων στη χώρα.