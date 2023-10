Επιμέλεια: Κλεάνθης Γρίβας

Ανάλυση από τον

Δρ. Joseph Mercola

01 Οκτωβρίου 2023

Διαβάστε τη συνέντευξη πατώντας εδώ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

▪ Η επερχόμενη νέα Συνθήκη για την πανδημία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και οι Τροποποιήσεις των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR/ΔΚΥ) αποτελούν μέρος ενός παγκόσμιου εν εξελίξει πραξικοπήματος για να αφαιρέσουν τα έθνη από την κυριαρχία τους και τους ανθρώπους από τη σωματική τους αυτονομία και ελευθερία.

▪ Ο ΠΟΥ θέλει να αναγάγει σε νόμο μια απαίτηση σύμφωνα με την οποία τα κράτη πρέπει να λογοκρίνουν τους πολίτες τους, έτσι ώστε να μπορούν να κοινοποιούνται μόνο μηνύματα δημόσιας υγείας που ευθυγραμμίζονται με τις συστάσεις του ΠΟΥ.

▪ Οι τροποποιήσεις των IHR/ΔΚΥ διευκρινίζουν ότι ο ΠΟΥ θα υπαγορεύει ποια φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούν οι χώρες και ποια δεν μπορούν να χρησιμοποιούν, σε περίπτωση πανδημίας — και ενδεχομένως και εκτός πανδημιών.

▪ Οι IHR/ΔΚΥ υπάρχουν από το 1969, αλλά στο τρέχον προσχέδιο των Τροποποιήσεων του ΔΥΑ – οι συστάσεις του ΠΟΥ – ανάγονται σε διατάγματα που πρέπει να τα εφαρμόζουν υποχρεωτικά και δεν είναι πλέον συστάσεις που τα κράτη μπορούν να αγνοούν κατά βούληση.

▪ Η Συνθήκη απαιτεί την ταχεία παρασκευή και παρακολούθηση των εμβολίων, και, συγχρόνως, απαλλαγή των παρασκευαστών τους από κάθε ευθύνη για τις βλάβες και τους θανάτους που προκαλούν. Η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η CEPI έχουν ήδη προτείνει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη εμβολίων μέσα σε 100 ημέρες.

▪ Η νέα Συνθήκη θα ισχύει συνεχώς για όλα τα κράτη που την υπογράφουν, ακόμη και όταν δεν υπάρχουν πανδημίες.

Σε αυτή τη συνέντευξη, η Δρ. Meryl Nass, πιστοποιημένη παθολόγος και επιδημιολόγος του βιολογικού πολέμου, συζητά τους κινδύνους που εγκυμονεί η επερχόμενη νέα Συνθήκη Πανδημίας του ΠΟΥ και οι Τροποποιήσεις του Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR/ΔΚΥ). Γι αυτό το θέμα έγραψε προσφάτως ένα άρθρο με τίτλο «Η προτεινόμενη συνθήκη του ΠΟΥ θα αυξήσει τις ανθρωπογενείς πανδημίες».

«Διαβάζω τα διάφορα προσχέδια των Τροπολογιών και της Συνθήκης για την Πανδημία που έχουν υποβληθεί. Είναι ένας συνδυασμός διάφορων πραγμάτων και ιδεών που προβάλλονται από τις διάφορες χώρες-μέλη τις οποίες επεξεργάζεται μια ειδική ομάδα του ΠΟΥ, που προσπαθεί να τις εναρμονίσει και να βεβαιωθεί ότι αυτό που θέλει ο ΠΟΥ θα περιέχεται στην τελική διατύπωσή τους.

Είχα διαβάσει επιτέλους, γραμμή προς γραμμή, το πιο πρόσφατο προσχέδιο μιας Συνθήκης για την Πανδημία με ημερομηνία 2 Ιουνίου 2023, το οποίο περιείχε πράγματα πολύ χειρότερα αυτά που περιέχονταν στα προηγούμενα προσχέδια. Και ένιωσα την υποχρέωση να αρχίσω να γράφω γι’ αυτά.

Στη συνέχεια, αφού είχα γράψει ένα σύντομο κομμάτι, συνειδητοποίησα ότι το ζήτημα ήταν πολύ σημαντικό και έπρεπε να γράψω ένα μεγάλο κομμάτι με φόντο και συνδέσμους και να προσπαθήσω να μεταφέρω το μήνυμα σε πολλούς ανθρώπους.

Επειδή ο μόνος λόγος που αυτά τα έγγραφα και το σχέδιο —η ατζέντα βιοασφάλειας μέσω της νέας Συνθήκη Πανδημίας του ΠΟΥ και των Τροποποιήσεων των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR / ΔΚΥ)— έφτασαν στο σημείο που έφτασαν είναι επειδή κανείς δεν τα έχει διαβάσει. [Οι άνθρωποι] δεν καταλαβαίνουν ποιο είναι το μεγάλο σχέδιο, και έτσι μπορεί να μην καταλαβαίνουν την ιστορία».

Συγκλίνουσες ατζέντες με πανομοιότυπους στόχους

Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλές διαφορετικές πτυχές του μεγάλου σχεδίου τίθενται σε εφαρμογή από διάφορους τομείς και παγκοσμιοποιητικούς οργανισμούς ταυτόχρονα, και ενώ μπορεί να φαίνονται ανεξάρτητες η μία από την άλλη, όλες οδηγούν στην ίδια κατεύθυνση, προς έναν ενιαίο στόχο, δηλαδή την υποδούλωση της ανθρωπότητας και τον συγκεντρωτισμό του ελέγχου επί του παγκόσμιου πληθυσμού.

Έχουμε ανάπτυξη ενός νέου χρηματοοικονομικού μηχανισμού που περιλαμβάνει και την ανάπτυξη ενός ψηφιακού νομίσματος κεντρικής τράπεζας (CBDC), για παράδειγμα.

H η Δρ. Meryl Nass συνεχίζει:

«Ταυτόχρονα, θέλει επίσης να αναλάβει δράση και ο ΟΗΕ. Θέλει να μπορεί να δηλώνει την ύπαρξη παγκόσμιων σοκ και να τα διαχειρίζεται. Ανάμεσα σ’ αυτά είναι και δύο τομείς που θέλει να διαχειριστεί ο ΠΟΥ: ο βιολογικός πόλεμος και οι πανδημίες.

Έτσι, ο ΟΗΕ έχει αναφερθεί σ’ αυτά τα δύο, αλλά και σε κάθε είδους άλλα πιθανά παγκόσμια σοκ, όπως η κλιματική αλλαγή, οι διακοπές της εφοδιαστικής αλυσίδας, τα συμβάντα στον κυβερνοχώρο, ακόμη και τα γεγονότα στο διάστημα. Αυτό σημαίνει πως οτιδήποτε θέλει να χαρακτηρίσει ο ΟΗΕ ως παγκόσμιο σοκ, μπορεί να αναλαμβάνει τη διαχείρισή του.

Έτσι, ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ζητά από τα μέλη του κατά την ετήσια Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, να του δώσουν την άδεια να δημιουργήσει αυτή την παγκόσμια πλατφόρμα έκτακτης ανάγκης … που θα δώσει στον γενικό γραμματέα και στον ΟΗΕ την εξουσία να διαχειρίζονται παγκόσμιες κρίσεις.

Επίσης, σε αυτή τη συνάντηση, ο ΠΟΥ και ο ΟΗΕ συγκεντρώνονται για να προσπαθήσουν να διαχωρίσουν πώς θα πάνε τα πράγματα για βιολογικό πόλεμο και πανδημίες που επηρεάζουν περισσότερες από μία χώρες. Οπότε, αναζητήστε πληροφορίες για αυτό στις 20 Σεπτεμβρίου».

Γιατί εισήχθη η νέα Συνθήκη για την Πανδημία του ΠΟΥ;

Το 2021, ο ΠΟΥ πρότεινε το αρχικό σχέδιο που του έδωσε την εξουσία να εκδίδει διαταγές έκτακτης ανάγκης παγκόσμιας ισχύος, ισχυριζόμενος ότι τα κράτη είχαν αντιμετωπίσει την «πανδημία» COVID τόσο άσχημα, ώστε χρειάζονταν ένας κεντρικός οργανισμός για να διαχειριστεί καλύτερα την επόμενη πανδημία.

«Φυσικά, ήταν διαμορφωμένο από την άποψη της ισότητας, όπως οι πλούσιες χώρες δεν έδωσαν αρκετά εμβόλια στις φτωχές χώρες, κλπ… και τόσοι πολλοί άνθρωποι πέθαναν. Αυτό που δεν λέγεται ποτέ είναι ότι, στην πραγματικότητα, σχεδόν όλοι οι χώρες του κόσμου ακολουθούσαν τις οδηγίες του ΠΟΥ, και αυτό ήταν που έκανε αυτή την τελευταία πανδημία να είναι τόσο καταστροφική.

Οι οικονομικές επιπτώσεις ήταν όλα αποτέλεσμα των lockdown, των επακόλουθων διακοπών της εφοδιαστικής αλυσίδας, του κλεισίματος των σχολείων κ.λπ. Έτσι, παρόλο που ο ΠΟΥ θέλει αυτή τη μεγάλη δύναμη, δεν έχει πει ότι πρόκειται να κάνει κάτι διαφορετικό.

Κανείς στο επίπεδο του ΠΟΥ, του ΟΗΕ ή των αρχών δημόσιας υγείας των Ηνωμένων Πολιτειών ή του προέδρου δεν έχει πει ότι έκανε κάτι λάθος. Αυτό που θέλουν να κάνουν είναι περισσότερο το ίδιο, και εννοώ περισσότερα, πολλά περισσότερα», λέει η Dr. Nass.

Ο ΠΟΥ επιδιώκει να καταστεί συγκεντρωτικός κυβερνήτης όλων

Για παράδειγμα, θέλουν να αναχθεί σε νόμο η απαίτηση ότι τα κράτη πρέπει να λογοκρίνουν τους πολίτες τους, έτσι ώστε να μπορούν να διακινούνται μόνο απόψεις για τη δημόσια υγεία που ευθυγραμμίζονται με τις διαταγές του ΠΟΥ. Ήδη, το YouTube έχει ανακοινώσει ότι θα λογοκρίνει στο εξής όλες τις πληροφορίες υγείας που δεν συμμορφώνονται με την αφήγηση του ΠΟΥ. Αλλά αυτή η λογοκρισία δεν είναι τίποτα σε σύγκριση με αυτό που θα ακολουθήσει.

Οι Τροποποιήσεις των Διεθνών Κανονισμών Υγείας (IHR/ΔΚΥ) διευκρινίζουν επίσης ότι ο ΠΟΥ θα υπαγορεύει ποια φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούν οι χώρες και ποια δεν μπορούν, σε περίπτωση πανδημίας — και ενδεχομένως και εκτός πανδημιών. Όπως εξηγεί η Dr. Nass:

«Η συνθήκη για την πανδημία… είναι ένα εντελώς νέο έγγραφο και κάθε προσχέδιό του ήταν διαφορετικό από το προηγούμενό του. Στο τρέχον προσχέδιο, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δεν χρειάζεται καν να κηρύξει πανδημία. Η συνθήκη για την πανδημία θα είναι στην πραγματικότητα σε ισχύ διαρκώς».

Οι ΔΚΥ υπάρχουν από το 1969, αλλά στο τρέχον προσχέδιο των τροποποιήσεων τους, οι συστάσεις του ΠΟΥ μετασχηματίζονται σε διατάγματα που πρέπει να ακολουθούνται και όχι συστάσεις που τα κράτη μπορούν να αγνοήσουν ή όχι κατά βούληση.

Στην τρέχουσα μορφή τους, οι τροποποιήσεις απαιτούν από τον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος (PHEIC – public health emergency of international concern) πριν αρχίσει να εκδίδει διαταγές, αλλά δεν αποσαφηνίζεται το τι είναι PHEIC. Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ θα μπορεί επίσης να κηρύξει μια «δυνητική» πανδημία, ακόμη και με περιορισμένα ή και καθόλου στοιχεία.

Όλα τα εμβόλια θα είναι ταχείας παρασκευής και μη-ελεγμένα

Η νέα Συνθήκη απαιτεί επίσης την ταχεία παρακολούθηση των εμβολίων, μαζί με την απαλλαγή των κατασκευαστών τους από κάθε ευθύνη. Σύμφωνα με την Dr. Nass, η ΕΕ, οι ΗΠΑ και η CEPI έχουν ήδη προτείνει ένα σχέδιο για την ανάπτυξη εμβολίων μέσα σε 100 ημέρες και την ανάπτυξη της παραγωγής εμβολίων για όλους κάθε χώρας σε άλλες 30 ημέρες.

«Είναι μια εντελώς τρελή ιδέα γιατί δεν υπάρχει χρόνος να δοκιμάσουν τα εμβόλια σε ανθρώπους εάν τα αναπτύξουν σε 100 ημέρες. Τα ‘εμβόλια’ για τον COVID αναπτύχθηκαν σε 326 ημέρες – όπως αυτό της Αυτό έκανε Pfizer… Και η μέση δοκιμή τους σε ανθρώπους ήταν μόνο δύο μήνες ή λιγότερο.

Μόνο αφού δώσαμε τα εμβόλια σε δισεκατομμύρια ανθρώπους, μάθαμε ποιες ήταν οι παρενέργειές τους. Κι ακόμη, εξακολουθούμε να μην έχουμε μια απολύτως σαφή εικόνα για όλες τις παρενέργειες και τη συχνότητα της εμφάνισής τους, επειδή τα κράτη φρόντισαν να κρύψουν τα σχετικά δεδομένα…

Σήμερα, όταν ο FDA αφήνει τα πράγματα να κυκλοφορούν χωρίς καλές δοκιμές. Μόνο το 29% των εμβολίων έχουν αδειοδοτηθεί από τον FDA. Το 71% απορρίπτεται. Είναι δύσκολο να φτιάξεις ένα καλό εμβόλιο. Πολλά πρέπει να πεταχτούν στα σκουπίδια πριν φτάσετε σε ένα εμβόλιο ασφαλές και αποτελεσματικό.

Δηλαδή, εάν έχετε πλήρη νομική ασυλία από κάθε ευθύνη, μπορείτε να κάνετε ενέσεις στους ανθρώπους με οτιδήποτε. Επιπλέον, δεν υπάρχει κανένα πρότυπο κατασκευής, κανένα πρότυπο ασφάλειας, κανένα πρότυπο αποτελεσματικότητας. Το μόνο «πρότυπο» είναι ότι ο Επίτροπος του FDA πρέπει να ελπίζει ότι τα οφέλη υπερτερούν των κινδύνων».

Ατελείωτες Πανδημίες είναι μπροστά μας

Τόσο η Συνθήκη Πανδημίας όσο και οι Τροποποιήσεις του ΔΚΥ απαιτούν από τα κράτη να κάνουν εκτεταμένη βιοεπιτήρηση όλο το χρόνο, και να πραγματοποιούν γονιδιωματική αλληλουχία σε όλα τα παθογόνα που συλλέγονται. Λοιπόν, αν δοκιμάζουμε συνεχώς ανθρώπους, ζώα, άγρια ​​ζώα, φάρμες και εργοστάσια, θα είμαστε πάντα σε θέση «να βρίσκουμε» παθογόνους παράγοντες με δυνατότητα πανδημίας.

Αυτό θα οδηγήσει σε μια ατέλειωτη σειρά από προκηρύξεις πανδημίας και «δυνητικής πανδημίας», και οποιαδήποτε απ’ αυτές θα μπορούσε στη συνέχεια να οδηγήσει σε lockdown και νέες απαιτήσεις εμβολίων. Και, το σημαντικότερο, αυτά τα έγγραφα θα αντικαταστήσουν όλους τους εσωτερικούς νόμους των κρατών και κανένα Σύνταγμα δεν θα μπορέσει να μας σώσει.

Πόρτα στην Ελευθερία

Για να αποτρέψει αυτόν τον εφιάλτη, ο Nass ίδρυσε μια νέα οργάνωση που ονομάζεται Door To Freedom ( doortofreedom.org ), η οποία επιδιώκει να εκπαιδεύσει τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο για το τι είναι η συνθήκη για την πανδημία και οι τροποποιήσεις του IHR και πώς θα αλλάξουν τη ζωή όπως την ξέρουμε. και να μας αφαιρέσει κάθε ίχνος ελευθερίας.

Η Door To Freedom δημιούργησε μια αφίσα για να εξηγήσει τις επιπτώσεις που θα έχει η συνθήκη για την πανδημία και οι τροποποιήσεις του ΔΚΥ. Κατεβάστε την αφίσα και μοιραστείτε την με όλους όσους γνωρίζετε. Τοποθετήστε το επίσης σε δημόσιες διαφημιστικές πινακίδες και μέρη όπου οι κοινότητες μοιράζονται πληροφορίες. Η Nass λέει:

«Ο ΠΟΥ φαίνεται να είναι νευρικός λόγω του γεγονότος ότι ορισμένα από αυτά τα κομμάτια πληροφοριών εμφανίζονται σε κάποια συστημικά μέσα. Γι’ αυτό και κατασκεύασε ο ίδιος μικρά σύντομα βίντεο με τον Tedros και άλλα άτομα στον ΠΟΥ αρνούνται ότι πρόκειται για αρπαγή κυριαρχίας — με τον ισχυρισμό ότι ο ΠΟΥ δεν πρόκειται καν να είναι συμβαλλόμενο μέρος της συνθήκης, κ.λπ. Ισχυρισμός που είναι ψευδείς, όπως οι περισσότεροι ισχυρισμοί του Οργανισμού. Ο ΠΟΥ. είναι σίγουρα συμβαλλόμενο μέρος αυτής της συνθήκης: σύμφωνα με την έκδοση της 2ας Ιουνίου 2023 (που ονομάζεται Προσχέδιο του Γραφείου) o ΠΟΥ σκοπεύει αναλαμβάνει τη διαχείριση ορισμένων πτυχών του ελέγχου της πανδημίας».

Ποιος θα ψηφίσει για τις Τροπολογίες της Συνθήκης και των ΔΚΥ;

Η έγκριση των Τροποποιήσεων των ΔΚΥ απαιτεί μόνο την ψήφο του 50% ψήφο όσων βρίσκονται στην αίθουσα τη στιγμή της ψηφοφορίας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ετήσια σύνοδο της Παγκόσμιας Συνέλευσης Υγείας τον Μάιο του 2024. (WHO Governance, Dates of Constitutional Meetings).

▪ Εάν εγκριθούν οι Τροποποιήσεις, οι χώρες που θα θελήσουν να εξαιρεθούν θα έχουν μόνο 10 μήνες για να στείλουν μια επίσημη δήλωση εξαίρεσης από τον ΠΟΥ. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας της εξαίρεσης, όλες οι χώρες θα υποχρεωθούν να συμμορφωθούν με τις οδηγίες του ΠΟΥ. Τα κράτη που δεν θα έχουν εξαιρεθεί επισήμως, θα δεσμεύονται από τους νέους όρους που ορίζονται στις Τροπολογίες.

▪ Η νέα Συνθήκη για την Πανδημία θα ψηφιστεί επίσης κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίασης. Θα απαιτήσει τα δύο τρίτα των ψήφων υπέρ των μελών που θα παραβρίσκονται στην αίθουσα και θα τεθεί σε ισχύ ένα μήνα μετά την επικύρωσή του από 30 κράτη.

Οι Τροπολογίες απαιτούν ενεργό αποχώρηση (opt-out), ενώ η Συνθήκη Πανδημίας απαιτεί ενεργό συμμετοχή (opt-in).

Οποιοδήποτε κράτος δεν θα υπογράψει τη Συνθήκη θα αποκλειστεί από τους όρους της. Όσοι υπογράψουν τη συνθήκη και, εν συνεχεία, αποφασίσουν να αποχωρήσουν, πρέπει να περιμένουν τρία χρόνια πριν μπορέσουν να το φύγουν.

«Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θέλουν να δώσουν στον ΠΟΥ τρία χρόνια για να τους καθοδηγήσει πώς να διαχειριστούν έκτακτες ανάγκες δημόσιας υγείας προτού μπορέσουν να πουν όχι», λέει η Dr. Δρ. Meryl Nass.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η συνθήκη θα είναι σε ισχύ διαρκώς, 24/7 – 365 μέρες το χρόνο. Δεν θα χρειαστεί μια πανδημία για να δώσει στον γενικό διευθυντή του ΠΟΥ την εξουσία να παρακολουθεί και να λογοκρίνει ολόκληρο τον κόσμο, 24/7. Επιπλέον, όπως έχει συνταχθεί επί του παρόντος, η συνθήκη έχει ουσιαστικά κενές σελίδες, που θα συμπληρωθούν αργότερα.

Θα σχηματιστούν νέες επιτροπές και θα καθορίσουν πώς θα εφαρμοστούν και θα επιβληθούν οι διατάξεις της Συνθήκης. Μπορούν επίσης να προσθέσουν νέες διατάξεις. Αυτό είναι σαν να δίνεις λευκή επιταγή στον ΠΟΥ για να επιβάλει ό,τι θέλει στους ανθρώπους του κόσμου.

Στοιχεία δράσης

Η κατάσταση φαίνεται απίστευτα ζοφερή, αλλά η Dr. Nass, επιμένει ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αποτρέψουμε την αρπαγή εξουσίας από τον ΠΟΥ, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

Καλέστε τον/την βουλευτή σας και προτρέψτε τους να υποστηρίξουν το νομοσχέδιο H.R. 79 για την απoχώρηση των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ(H.R.79 — The WHO Withdrawal Act) που εισήγαγε ο βουλευτής Andy Biggs, με το οποίο ζητείται η αποδέσμευση και η έξοδος των ΗΠΑ από τον ΠΟΥ.Τη στιγμή που γράφεται αυτό το άρθρο, έχει 51 υποστηρικτές, όλοι τους είναι Ρεπουμπλικάνοι. Για να εγκριθεί αυτό το νομοσχέδιο και η υποστήριξη των Δημοκρατικών που πρέπει να τους κάνουμε να καταλάβουν τι διακυβεύεται. Όπως σημειώνει η Dr. Nass:

«Αυτό σημαίνει ότι 51 μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη πειστεί για το πόσο κακό είναι αυτό. Αυτές οι διατάξεις είναι τόσο τρομερές, που αν σηκωθείτε σε μια συγκέντρωση και πείτε: «Ο/Η βουλευτής μου ψηφίζει για να παραχωρήσουμε την κυριαρχία μας, να αφαιρέσουμε από τον ΠΟΥ τα φάρμακά μας, να μεταφέρουμε την πνευματική μας ιδιοκτησία σε άλλα έθνη», όλοι θα συμφωνήσουν ότι «Αυτός ο άνθρωπος είναι τρομερός».

Ο Συνασπισμός Κυριαρχίας διευκολύνει να κάνει να ακουστεί η φωνή όλων. Η ιστοσελίδα Help the House Defund της ΠΟΥ μας επιτρέπει να επικοινωνήσουμε με όλους τους εκλεγμένους αντιπροσώπους μας με λίγα μόνο κλικ.

Επίσης, παροτρύνετε τον/την βουλευτή σας να υποστηρίξειτο νομοσχέδιο HR1425, που θα απαιτεί την έγκριση της Συνθήκης για την πανδημία από τη Γερουσία. Αυτή τη στιγμή έχει 27 χορηγούς.

Καλέστε τον γερουσιαστή σας και προτρέψτε τον να υποστηρίξει το νομοσχέδιο της Γερουσίας με τίτλο S.444 – όχι Συνθήκη για την Πανδημική Ετοιμότητα του ΠΟΥ χωρίς την Έγκριση της Γερουσίας. Αυτή τη στιγμή έχει 47 χορηγούς.

Προωθείστε την εκπαιδευτική αφίσα του Door To Freedom όπου μπορείτε και κατευθυνθείτε στην ιστοσελίδα doortofreedom.org για περισσότερες πληροφορίες.

Μοιραστείτε επίσης, μοιραστείτε, μοιραστείτε πληροφορίες σχετικά με τις τροποποιήσεις του ΔΚΥ και πώς θα καταστρέψουν την εθνική κυριαρχία και θα αυξήσουν την επιτήρηση και τη λογοκρισία.Μπορείτε να βρείτε μιαγρήγορη περίληψη εδώ .

Το 2021, οι ΗΠΑ εισήγαγαν αρκετές νέες τροπολογίες που απορρίφθηκαν από άλλα έθνη, οπότε όταν ήρθε σε ψηφοφορία το 2022, οι ΗΠΑ ακύρωσαν τις περισσότερες από αυτές.

Εάν μπορούμε να κάνουμε αρκετό θόρυβο και να κάνουμε μια πηγή ανθρώπων να απωθήσουν, λέγοντας ότι δεν θα δεχθούμε αυτούς τους όρους, πολλές από τις τροπολογίες μπορεί απλώς να αποσυρθούν πριν έρθουν σε ψηφοφορία το 2024.

Ο ΠΟΥ προσπαθεί να επιτύχει αυτό το ήπιο πραξικόπημα με πονηρό τρόπο, και αποκαλύπτοντας πώς αυτές οι τροπολογίες θα εξαλείψουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη σωματική αυτονομία και θα αφαιρέσουν το έθνος μας από την κυριαρχία του, θα τους αναγκάσει να κάνουν ένα βήμα πίσω, γιατί ενώ είναι τύραννοι, δεν θέλω να προσδιορίζομαι ως τέτοιος.

Πρέπει να πάψουμε να χρηματοδοτούμε το θάνατό μας

Φροντίστε επίσης να εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο του Door To Freedom, ώστε να μπορείτε να αναλάβετε δράση όταν εμφανιστούν νομοσχέδια που σχετίζονται με τον ΠΟΥ. Πρέπει να αντιταχθούμε σε κάθε χρηματοδότηση της παγκόσμιας ατζέντας βιοασφάλειας και η Door To Freedom θα σας ειδοποιήσει όταν έρθει η ώρα να καλέσετε τους εκπροσώπους σας να αντιταχθούν στα μέτρα χρηματοδότησης που θα προωθήσουν την ατζέντα βιοασφάλειας.

Άλλες ιστοσελίδες που θα σας βοηθήσουν να παραμένετε ενήμεροι για αυτό το θέμα είναι η Children’s Health Defense και η Stand for Health Freedom .

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη συνεισφέρει χρήματα σε ένα χρηματοοικονομικό ενδιάμεσο ταμείο που έχει συσταθεί από τον ΠΟΥ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Αλλά αυτό το ταμείο εξακολουθεί να διαθέτει πολλά δισεκατομμύρια λιγότερα απ’ αυτά που θέλει ο ΠΟΥ, ο οποίος ζητά από τα κράτη-μέλη του να αυξήσουν δραματικά τις συνεισφορές τους.

Οι ΗΠΑ δέσμευσαν επίσης 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε διάστημα 5 ετών στην παγκόσμια ατζέντα βιοασφάλειας, όταν ψήφισαν τον «Νόμο περί Εξουσιοδότησης Εθνικής Άμυνας» τον Δεκέμβριο του 2022. Έτσι, αυτές οι συνεισφορές αποτελούν πλέον μέρος του νόμου των ΗΠΑ και αποτελούν μέρος του προτεινόμενου προϋπολογισμού του Μπάιντεν για το 2024.

Άλλα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξουσιοδοτημένες δαπάνες από το Υπουργείο Υγείας και Ανθρωπίνων Υπηρεσιών έχουν ζητηθεί στο αίτημα του προέδρου για τον προϋπολογισμό του 2024 προς το Κογκρέσο για τη Διεθνή Ετοιμότητα για Πανδημία. Περισσότερα χρήματα θα διατεθούν επίσης για το σκοπό αυτό από τα Υπουργεία Άμυνας και Εσωτερικής Ασφάλειας. Μπορούν επίσης να διατεθούν πρόσθετα κεφάλαια μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, της USAID, του Υπουργείου Γεωργίας και των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC).

Συνολικά, οι ΗΠΑ πρόκειται ήδη να δαπανούν περίπου 30 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως για την παγκόσμια ετοιμότητα για πανδημίες, και μέρος αυτών είναι για την επιτήρηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και του διαδικτύου μας και τη βιοπαρακολούθηση παθογόνων μικροοργανισμών με δυνατότητα πανδημίας.

Φαίνεται ότι με τόσα λεφτά που χάνονται, ένας μεγάλος αριθμός κεκτημένων συμφερόντων υποστηρίζει το σχέδιο του ΠΟΥ. Ωστόσο, όταν εμείς οι πολίτες προσεγγίζουμε μαζικά, οι πολιτικοί συχνά αναγκάζονται να κατευνάσουν τους ψηφοφόρους τους, ειδικά όταν πρόκειται να παραδώσουν την κρατική και ομοσπονδιακή αρχή για την υγεία σε μη εκλεγμένους αξιωματούχους του ΠΟΥ, μιας οργάνωσης γνωστής για τη διαφθορά, η οποία φροντίζει ασύστολα στους μεγαλύτερους δωρητές της, ιδιαίτερα στον Μπιλ Γκέιτς. Ένα πρόσφατο παράδειγμα προσφέρεται από την Dr. Nass:

«Υπάρχει μια ομάδα που ονομάζεται Συνασπισμός Κυριαρχίας στην οποία συμμετέχουμε. Έχουν το λογισμικό ALIGN Act και αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους που επισκέπτονται τον ιστότοπό τους, με δύο ή τρία κλικ, να στείλουν τα απαραίτητα μηνύματα στον πρόεδρο, τον βουλευτή, τους γερουσιαστές, τους κυβερνήτες, κ.λπ., και αυτό χρησιμοποιήθηκε.

Έτσι, όταν το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση εμφανίστηκε πριν από έναν ή δύο μήνες για το Στέιτ Ντιπάρτμεντ –και η χρηματοδότηση για τον ΠΟΥ περιλαμβάνεται σε αυτό το νομοσχέδιο– οι Ρεπουμπλικάνοι είχαν περικόψει τη χρηματοδότηση στη σήμανση τους, επειδή … έγιναν πάνω από 4.000 κλήσεις και email σε κάθε μέλος της επιτροπής το προηγούμενο βράδυ».

Έτσι, χάρη σε αυτήν την προσέγγιση, το προσχέδιο του νομοσχεδίου για τις πιστώσεις Εξωτερικών Επιχειρήσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχει πλέον μηδενική χρηματοδότηση για τον ΠΟΥ. Όπως σημειώνει η Dr. Nass:

«Αυτό είναι εξαιρετικό. Είμαι σίγουρη ότι θα προσπαθήσουν να το εισαγάγουν κρυφά κάπου αλλού, αλλά αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ έχουν αποχρηματοδοτήσει τον ΠΟΥ με την εκκρεμή νομοθεσία, η οποία πρέπει να ψηφιστεί, πιστεύω μέχρι το τέλος του Οκτωβρίου.

Η ιστοσελίδα Stand for Health Freedom έχει επίσης ένα παρόμοιο λογισμικό και η ιστοσελίδα Children’s Health Defense έχει επίσης λογισμικό ALIGN Act. Έτσι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό να συμβεί. Όταν έρχονται οι λογαριασμοί, όταν συμβαίνουν σημαντικά πράγματα, μπορούμε να πάρουμε τις ειδοποιήσεις δράσης και να κάνουμε τους ανθρώπους να αναλάβουν δράση. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

Πρέπει να συνδέσουμε τις τελείες [των συμβάντων] για τους ανθρώπους

Ένα κοινό ερώτημα είναι ποιοι είναι υπεύθυνοι για αυτό το παγκόσμιο πραξικόπημα, και γιατί ακριβώς το κάνουν; Η Dr. Naas λέει:

«Η απάντηση είναι ότι δεν ξέρουμε ποιος το κάνει, αλλά ξέρουμε ότι συμμετέχουν αρκετοί πάμπλουτοι άνθρωποι. Γνωρίζουμε ότι ο Klaus Schwab είναι μέρος του μηχανισμού του. Εμείς να ξέρετε ότι οι νέοι παγκόσμιοι ηγέτες του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ —που έχει αναδείξει ο Schwab τα τελευταία 30 χρόνια— αποτελούν εκτελεστικά όργανα της εφαρμογής του πραξικοπήματος στις χώρες τους…

Είναι σαν μια μεγάλη μυστική εταιρεία τύπου Skull and Bones (Κρανίο και Οστά) που δουλειά τους είναι να προωθούν τους ανθρώπους τους σε ισχυρές θέσεις στη βιομηχανία και την κυβέρνηση…

[ΣτΕ: Η Skull and Bones , επίσης γνωστή και ως The Order , Order 322 ή The Brotherhood of Death , είναι μια μυστική φοιτητική εταιρεία στο Πανεπιστήμιο Yale στο New Haven του Κονέκτικατ . Η Skull and Bones είναι η παλαιότερη μυστική εταιρεία της ανώτερης τάξης στο πανεπιστήμιο (ιδρύθηκε το 1832), που είναι γνωστό για τους ισχυρούς αποφοίτους του. Είναι μία από τις «Μεγάλες Τρεις» μυστικές εταιρείες στο Yale. Οι άλλες δύο είναι οι Scroll and Key και η Wolf’s Head. Η Εταιρεία είναι ανεπίσημα γνωστή ως Bones και τα μέλη είναι γνωστά ως Bonesmen, ή Members of The Order ή Initiated to The Order – https://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones]

Πρέπει λοιπόν να ενημερώσουμε τους ανθρώπους για το ρόλο αυτών των μυστικών εταιρειών και πώς χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του εν εξελίξει πραξικοπήματος.

Ο κόσμος παρατηρεί τον τρομερό πληθωρισμό στις ΗΠΑ που πλήττει τις ΗΠΑ, έναν πληθωρισμός που οφείλεται στην ανεξέλεγκτη εκτύπωση χρήματος. Έπρεπε να τυπώσουν χρήματα για να χρηματοδοτήσουν τα σχολεία, τα νοσοκομεία, τις βιομηχανίες, τους κατασκευαστές φαρμάκων και τα μέσα ενημέρωσης ιδιαίτερα, για να προωθήσουν όλη αυτή την πανδημική αφήγηση και να μας εξαναγκάσουν να κάνουμε ό,τι ήθελαν.

Τώρα όλοι πιστεύουν ότι πλησιάζουμε σε μια άλλη πανδημία σύντομα. Ο FDA προωθεί ένα νέο εμβόλιο για τον COVID στα μέσα Σεπτεμβρίου 2023. Τι θα άλλο θα μας κάνουν μετά; Θα είναι σε θέση να εκτυπώνουν διαρκώς χρήματα και να διαθέσουν 10 τρις δολάρια από τα χρήματα των εγγονιών μας;

Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι αυτή η πληθωριστική σπείρα εκτύπωσης χρήματος, μας εξαθλιώνει προς όφελος μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Όλα τα παραπάνω είναι κομμάτια πληροφοριών — αυτό που χρειάζεται είναι η σύνδεση των κουκκίδων μεταξύ τους. Και στο άρθρο μου, προσπάθησα να συνδέσω πολλές απ’ αυτές τις κουκκίδες …

Όλα στη ζωή μας αλλάζουν ταυτόχρονα και οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ μπερδεμένοι. Χρειαζόμαστε όσους ξέρουν να παρατηρούν προσεκτικά και να γράφουν, για να αρχίσουν να εξηγούν πώς συνδέονται αυτά τα πράγματα μεταξύ τους . Έχουμε εννέα μήνες μέχρι να ψηφίσει ο ΠΟΥ αυτά τα δύο έγγραφα, τις Τροποποιήσεις των ΔΚΥ και τη νέα Συνθήκη Πανδημίας…

Στις αρχές Μαΐου, προσκλήθηκα στη Διεθνή Σύνοδο Κορυφής για τον COVID στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες και η ομιλία μου αφορούσε τις τροπολογίες των ΔΚΥ. Ετοίμασα μια ομιλία 10 λεπτών… αλλά την τελευταία στιγμή οι χορηγοί είπαν, “Κοίτα, έχεις μόνο 5 λεπτά γιατί δεν έχουμε χρόνο”… Είπα “Θεέ μου, τι το κάνω;». Επισκόπησα τις διαφάνειές μου για απομονώσω τα κύρια σημεία; Και έδωσα μια πεντάλεπτη ομιλία… είναι τρομερό.

Κάποιος έκανε ένα τρίλεπτο, ένα τετράλεπτο και ένα πεντάλεπτο μικρό βίντεο και το έστειλε στο Twitter και στο TikTok, και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές. Είναι εξαιρετικό.

Σ’ αυτό αρχίζω λέγοντας ότι «βιώνουμε ένα εν εξελίξει πραξικόπημα. Αυτό συμβαίνει. Αυτό κάνει ο ΠΟΥ». Και είναι τόσο σύντομο, που ο κόσμος μπορεί να το παρακολουθήσει. Βλέπουν αυτή τη μικροκαμωμένη ηλικιωμένη κυρία να μιλάει με πολύ μετρημένο τρόπο, και τα διακριτικά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πίσω μου και λένε, «Θεέ μου, ίσως αυτό είναι αληθινό».

Έτσι, αυτό το μικρό βίντεο έχει κάνει 5 έως 10 εκατομμύρια προβολές και το τώρα προστίθεται στο TikTok. Νομίζω ότι όλο αυτό σημαίνει πως το ζήτημα της προσπάθειας του ΠΟΥ να υφαρπάξει την κυριαρχία μας έχει πολύ νόημα για τους ανθρώπους. Απλώς πρέπει να βρούμε τα σωστά μηνύματα, να τα προβάλουμε και θα νικήσουμε».

Πού να μάθετε περισσότερα

Η ιστοσελίδα Door To Freedom είναι μοναδική από την άποψη ότι προσπαθεί να εισαγάγει αυτές τις εξαιρετικά περίπλοκες, αλληλένδετες πτυχές της παγκόσμιας υφαρπαγής της εξουσίας σε μικρά κομμάτια. Ο ιστότοπος διαθέτει δεκάδες σύντομες περιλήψεις άρθρων και βίντεο, και μεγαλύτερα σε βάθος κομμάτια για όσους θέλουν να βουτήξουν πιο βαθιά. Δημοσιεύουμε επίσης κάθε νέο προσχέδιο των Τροποποιήσεων των ΔΚΥ και της νέας Συνθήκης Πανδημίας, και προτρέπω σε όλους να ρίξουν μια ματιά στο περιεχόμενο αυτών των εγγράφων.

Για να κατανοήσετε τι ακριβώς διακυβεύεται, αρχίστε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα doortofreedom.org και, εν συνεχεία, μοιραστείτε τον ιστότοπο με άλλους και ενθαρρύνετέ τους να μάθουν περισσότερα. Η Dr. Nass λέει:

«Έχουμε τοποθετήσει τα έγγραφα για να μπορούν οι άνθρωποι να τα διαβάσουν. Έχουμε περίπου 30 δίλεπτα αναγνώσματα για τα έγγραφα, για το τι συμβαίνει, για όλα τα είδη των πραγμάτων, και προσπαθούμε να συνδέσουμε τις κουκκίδες ανάμεσα στον μετανθρωπισμό, το Ψηφιακό Νόμισμα των Κεντρικών Τραπεζών (CBDC), τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Και έχουμε έναν μεγάλο αριθμό εκτενών άρθρων για σχετικά θέματα .

Έτσι, αν μεταβείτε στον ιστότοπο, θα έχετε μια καλή γνώση των τεράστιων παγκόσμιων αλλαγών προωθεί η παγκοσμιοποιητική φυλή αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, βρισκόμαστε στη μέση ενός εν εξελίξει πραξικοπήματος. Το πραξικόπημα δεν είναι του χρόνου. Δεν είναι όταν ψηφίζονται αυτά τα έγγραφα. Είμαστε στη μέση τώρα. Τα έγγραφα αποτελούν μέρος αυτού.

Μόλις ολοκληρώσουμε τα πάντα στον ιστότοπο … θα αρχίσουμε να χτίζουμε έναν παγκόσμιο συνασπισμό οργανισμών για να τα καταπολεμήσουμε όλα αυτά. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Ο οργανισμός Children’s Health Defense ασχολείται συστηματικά με αυτό το θέμα του ΠΟΥ. Και υπάρχουν πολλοί άλλοι οργανισμοί με τους οποίους συνεργάζομαι, όπως η Stand for Health Freedom, και οργανώσεις στην Αγγλία, στην Ευρωπαϊκή Ένωση [και] στη Ν. Αφρική …

Θέλουμε στη συνέχεια να αρχίσουμε να προωθούμε τακτικά μηνύματα στον κόσμο που θα είναι τα ίδια παντού. Η εκπαίδευση είναι η απάντηση, γιατί ακόμα κι αν νικήσουμε τον ΠΟΥ, αν δεν ανατρέψουμε όλη αυτή την ατζέντα, οι παγκοσμιοποιητές θα μας χτυπήσουν με κάτι άλλο, είτε μέσω του ΟΗΕ είτε μέσω άλλων πολυμερών οργανισμών είτε μέσω δρακόντειων εθνικών νόμων.

[Πρέπει] να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καταλάβουν τι συνέβη τα τελευταία χρόνια, από πού προέρχεται, τι οδήγησε σε αυτό και πού οδηγεί. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε την ηθική, το ήθος και τα ήθη μας. Δεν θέλουμε να χειραγωγούμε τους ανθρώπους.

Όλοι μας χειραγωγούν, ελέγχουν το μυαλό μας. Τα μέσα ενημέρωσης, η διαφήμιση, το εκπαιδευτικό σύστημα όλα προσπαθούν να περιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται οι άνθρωποι … Θέλουμε να ανοίξουμε το μυαλό μας, να μπορούμε να αναγνωρίζουμε την προπαγάνδα, να μάθουμε να σκεφτόμαστε καθαρά μόνοι σας. Και τότε θα νικήσουμε».