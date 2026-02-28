Καταιγισμός από ιρανικά drones, έπληξαν το Ντουμπάι, την πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Σύμφωνα με Έλληνες που βρίσκονται στο Ντουμπάι και μίλησαν στη « Ζούγκλα», τα drones του Ιράν, έπληξαν τόσο το λιμάνι της πόλης Τζαμπάλ Αλί, όσο και το πολυτελές ξενοδοχείο Fairmont και το τεχνητό νησί Palm Beach.

«Οι εκρήξεις από τα πλήγματα των drones του Ιράν, ακούγονται σε όλη την πρωτεύουσα. Ζούμε δραματικές στιγμές, μια κόλαση πυρός. Είμαστε τρομοκρατημένοι, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί από στιγμή σε στιγμή», τονίζουν οι Έλληνες που επικοινώνησαν με τη «Ζούγκλα» από το Ντουμπάι.

Μάλιστα οι Έλληνες κάτοικοι της πρωτεύουσας των ΗΑΕ, ανέφεραν ότι η κυβέρνηση της χώρας απαγόρευσε να ανεβαίνουν τα βίντεο με τα πλήγματα από τις επιθέσεις στα κοινωνικά δίκτυα, καθώς τα βλέπει ο εχθρός και στοχεύει πλήττοντας περιοχές της πρωτεύουσας.

«Μην ανεβάζετε βίντεο, μην ανεβάζετε εικόνες στο instagram, γιατί τα βλέπει ο εχθρός», είναι το χαρακτηριστικό μήνυμα από την κυβέρνηση των ΗΑΕ προς τους κατοίκους της χώρας.

Δείτε τα βίντεο με τα πλήγματα των drones στο λιμάνι Τζαμπάλ Αλί

Δείτε τα βίντεο με τα πλήγματα των drones στο ξενοδοχείο Fairmont και το Palm Beach