Ένα εξωπραγματικό φαινόμενο συνέβη χθες, Πέμπτη 20 Αυγούστου, στη Νίκαια της Γαλλίας. Μια βροχή από εκατοντάδες μικρά ψάρια έπεσε πάνω σε άναυδους κατοίκους, δρόμους και αυτοκίνητα!

Όπως εξηγεί και το βίντεο, υπάρχει μία επιστημονική εξήγηση πίσω από αυτές τις εντυπωσιακές εικόνες. Πρόκειται για τον θαλάσσιο σίφουνα (trompe marine), μια πολύ ισχυρή δίνη που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα, κάτι σαν ανεμοστρόβιλος πάνω στο νερό.

Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο, κατά το οποίο το υδάτινο στόμιο, δηλαδή μια περιστρεφόμενη στήλη αέρα, εμφανίζεται πάνω από ένα υδάτινο σώμα – συνήθως εμφανίζεται ως ένα σύννεφο σε σχήμα χοάνης σε επαφή με το νερό και ένα σωρευτικό σύννεφο.

Ο θαλάσσιος σίφουνας μετέφερε τεράστια ποσότητα από μικρά ψάρια από τη θάλασσα στη στεριά με μια καταιγιστική δύναμη.

Το ευχάριστο τελικά της υπόθεσης ήταν πως άνθρωποι και ζώα μπόρεσαν να απολαύσουν απεριόριστο δωρεάν ψάρι!