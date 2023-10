Καταιγισμός ρουκετών παρατηρείται το βράδυ της Τετάρτης από πλευράς Χαμάς προς το Ισραήλ, με τις εκτοξεύσεις να είναι συνεχείς. Από την πλευρά του το Ισραήλ προσπαθεί να τις αναχαιτίσει. Παράλληλα το Reuters ανέφερε ότι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί έπληξαν πόλεις στον Νότιο Λίβανο, ως απάντηση της επίθεσης με ρουκέτες από τη Χεζμπολάχ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στις ζωντανές κάμερες παρατηρείται ένα φωτεινό αντικείμενο πάνω από το ουρανό της Γάζας το οποίο αλλάζει συνεχώς θέσεις. Το μόνο λοιπόν που μπορεί να υποθέσεις κανείς είναι ότι η Χαμάς σηκώνει drone και παρακολουθεί τι γίνεται έξω από τη Γάζα και στη συνέχεια χτυπά με ρουκέτες.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 1.200 Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς και 1.100 Παλαιστίνιοι από τους βομβαρδισμούς του Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, ήχησαν σειρήνες συναγερμού σε πολλές πόλεις του βόρειου Ισραήλ, προειδοποιώντας για την παρουσία εχθρικού αεροσκάφους.

Ωστόσο, όπως μετέδωσαν BBC και Guardian, οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν ότι δεν υπήρξε εισβολή από αέρος μέσω Λιβάνου ενώ ερευνάται τι προκάλεσε τον συναγερμό που σήμανε για τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε όλο το βόρειο Ισραήλ.

Παράλληλα, οι κάτοικοι σε όλο το βόρειο Ισραήλ κλήθηκαν να μπουν αμέσως σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί, ενώ ταυτόχρονα, το Ιατρικό Κέντρο Ραμπάμ στη Χάιφα τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Residents in the Northern Israeli City of Haifa can be seen running for Cover as Air Raid Sirens Blare following the launch of R-160 Missiles by Hamas in the Gaza Strip towards the City. pic.twitter.com/9rUB4LfMY7

— OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2023