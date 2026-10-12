Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα (12/10) στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία, στο περιθώριο συγκεντρώσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η Βελγική αστυνομία.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι, στη συνοικία του σιδηροδρομικού σταθμού Midi, του μεγαλύτερου στις Βρυξέλλες, ο οποίος έγινε επίσης την περασμένη Παρασκευή θέατρο βανδαλισμών, μεταξύ άλλων με φωτιές σε κάδους απορριμμάτων και πυρπολήσεις ηλεκτρονικών πατινιών, στο περιθώριο μιας διαδήλωσης των συνδικάτων εναντίον των μέτρων λιτότητας.

The protests in Brussels (Belgium) continue and are now in their fourth day. Students are once again setting barricades on fire and causing massive unrest. #FailedState? https://t.co/rv9Asu5el6 — Syriac Analysis (@SyriacAnalysis) October 12, 2026

Brussels looks like a warzone. How is multiculturalism working out? https://t.co/i1JAxc1UBC — Islam Invasion 🚨 (@IslamInvasion) October 12, 2026

Δεκαέξι ανήλικοι συνελήφθησαν τότε και οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, κυκλοφόρησαν νέες προσκλήσεις για διαδηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που οδήγησε τις αρχές να διεξάγουν αυστηρότερους ελέγχους σήμερα το πρωί στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, που παρουσιάστηκαν ως «ενέργειες πρόληψης», κατασχέθηκαν επικίνδυνα αντικείμενα που θα μπορούσαν να εκτοξευτούν εναντίον των αστυνομικών δυνάμεων, ιδίως «μπουκάλια που περιείχαν εύφλεκτα υγρά», σύμφωνα πάντα με την αστυνομία.

Έπειτα από ελέγχους που διενεργήθηκαν στο κέντρο της πόλης, ομάδες ατόμων μετακινήθηκαν κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό Midi.

«Κατά τη διάρκεια της επέμβασής τους, οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο ρίψεων αντικειμένων και οικοδομικών υλικών από αρκετά άτομα, ορισμένα εκ των οποίων είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους», εξήγησε η αστυνομία.

Η αστυνομία είχε αναπτύξει ισχυρές δυνάμεις την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, καθώς η διαδήλωση των συνδικάτων, η οποία είχε προγραμματιστεί εδώ και καιρό, πραγματοποιήθηκε εν μέσω των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Αυτές οι κινητοποιήσεις σημαδεύτηκαν από βίαια επεισόδια στη Λιέγη, στο ανατολικό Βέλγιο, από την 1η έως την 7η Οκτωβρίου, με την αστυνομία να προχωρά σε περίπου 200 συλλήψεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.