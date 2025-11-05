Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε συμβιβασμό όσον αφορά τον στόχο που θα θέσουν όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου με ορίζοντα το 2040 και προβλέπεται να διεξαχθεί νέα συνεδρίαση των υπουργών Περιβάλλοντος το πρωί, δήλωσαν αξιωματούχοι της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

«Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Οι υπουργοί θα συνεδριάσουν ξανά (…) το πρωί, περί τις 09:00 (τοπική ώρα· 10:00 ώρα Ελλάδας)», είπε στον Τύπο εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι 27 θέλουν να έχει κλειστεί συμφωνία πριν από την COP30, τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα, που ξεκινά τη 10η Νοεμβρίου στη Βραζιλία.

