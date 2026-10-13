Σοκ επικρατεί στο Βέλγιο μετά τη εν ψυχρώ δολοφονία ενός 41χρονου αστυνομικού στη συνοικία Ζετ των Βρυξελλών, κατά τη διάρκεια νυχτερινής καταδίωξης και παρακολούθησης κλεμμένου οχήματος.

Ο άτυχος αστυνομικός, μέλος της Ειδικής Ομάδας Δράσης, δέχθηκε φονικό πυροβολισμό στο κεφάλι όταν πλησίασε πεζός για να ερευνήσει το ακινητοποιημένο όχημα. Οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε συλλήψεις υπόπτων, ενώ τα ευρήματα συνδέουν άμεσα την υπόθεση με τα αδίστακτα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών που λυμαίνονται τη βελγική πρωτεύουσα.

Η φονική ενέδρα στο Ζετ των Βρυξελλών

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (13/10), με αφετηρία την κλοπή ενός αυτοκινήτου που σημειώθηκε γύρω στις 23:00, στη Βαλλωνική Βραβάντη, νότια των Βρυξελλών.

Χάρη στην πινακίδα κυκλοφορίας, τα περιπολικά της αστυνομίας εντόπισαν το όχημα στον περιφερειακό δρόμο της πρωτεύουσας και ξεκίνησε καταδίωξη, η οποία κατέληξε στον εγκλωβισμό και την ακινητοποίηση του αυτοκινήτου στην περιοχή Ζετ (Jette).

Αμέσως οργανώθηκε επιχείρηση παρακολούθησης για τη σύλληψη των δραστών.

Ο 41χρονος αστυνομικός Νορντίν, στέλεχος της ομάδας δράσης της αστυνομίας, πλησίασε μόνος του και πεζός το όχημα για να ελέγξει το εσωτερικό του. Εκείνη τη στιγμή δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι από άγνωστο δράστη. Οι συνάδελφοί του δεν είδαν τη στιγμή της επίθεσης και λίγο αργότερα τον εντόπισαν αναίσθητο στο έδαφος, ενώ παρά την άμεση επέμβαση των διασωστών, ο αστυνομικός υπέκυψε στα τραύματά του.

Σύνδεση με το εμπόριο ναρκωτικών και πολυάριθμες συλλήψεις

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Εισαγγελέας των Βρυξελλών, Ζουλιάν Μοϊνίλ, επιβεβαίωσε ότι η νεκροψία πιστοποίησε τον θάνατο από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ανακοίνωσε ότι πολλοί ύποπτοι έχουν ήδη συλληφθεί.

Αν και ο Εισαγγελέας απέφυγε να δώσει στοιχεία για την ταυτότητα των συλληφθέντων, αποκάλυψε ότι εντός του κλεμμένου οχήματος βρέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, γεγονός που στρέφει τις έρευνες στο οργανωμένο έγκλημα.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από τον ανακριτή, αφορά το αδίκημα της δολοφονίας με επιβαρυντικές περιστάσεις, η οποία επισύρει την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Η αντίδραση της πολιτείας

Η είδηση του θανάτου του 41χρονου Νορντίν προκάλεσε την άμεση αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας της χώρας:

Μπαρτ Ντε Βέβερ (Πρωθυπουργός): «Δεν μπορούμε ποτέ να ευχαριστήσουμε αρκετά τους άνδρες και τις γυναίκες που εκτελούν τα καθήκοντά τους καθημερινά με απόλυτο θάρρος και μερικές φορές ακόμη και με κίνδυνο της ζωής τους για την ασφάλεια όλων μας».

Αννελίς Φερλίντεν (Υπουργός Δικαιοσύνης): «Το σοκ και η θλίψη είναι τεράστια», ανέφερε σε ανάρτησή της στο X.

Το αιματηρό περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη ραγδαία αύξηση της εγκληματικότητας στις Βρυξέλλες, η οποία τροφοδοτείται από τον «πόλεμο» των συμμοριών ναρκωτικών. Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Εισαγγελίας, από τις αρχές του 2025 έως τα τέλη Αυγούστου, είχαν καταγραφεί περίπου 170 περιστατικά με πυροβολισμούς στη βελγική πρωτεύουσα.