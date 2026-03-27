Χάρη στο θάρρος τριών πολιτών αποφεύχθηκε τραγωδία στον σταθμό μετρό Comte de Flandre, στο Molenbeek στις Βρυξέλλες.

Το περιστατικό συνέβη την Τετάρτη περίπου στις 11:00, ένας άνδρας ξάπλωσε στις ράγες του μετρό.

Η σκηνή καταγράφηκε σε βίντεο από έναν επιβάτη.

Στο βίντεο, μπορούμε να δούμε έναν άνδρα να κατεβαίνει στις ράγες και να ταρακουνά το άτομο που βρίσκεται στο έδαφος.

Ο άνδρας που είναι ξαπλωμένος δεν αντιδρά και παραμένει ακίνητος, οπότε το άτομο που επιχείρησε τη διάσωση ανεβαίνει ξανά στην αποβάθρα όταν ο συρμός εισέρχεται στον σταθμό.

Με συγκεκριμένες κινήσεις των χεριών τους όμως, οι επιβάτες καταφέρνουν να σταματήσουν το μετρό εγκαίρως.

Τρεις άνθρωποι κατεβαίνουν τότε ξανά για μια νέα προσπάθεια διάσωσης.

Ο άνδρας, εμφανώς αποπροσανατολισμένος, αρνείται να κινηθεί και τελικά απομακρύνεται με τη βία προς την άκρη της αποβάθρας.

Το κέντρο ελέγχου ειδοποιήθηκε από τον οδηγό του μετρό και στη συνέχεια διακόπηκε το ρεύμα. Ο άνδρας μεταφέρθηκε τελικά στο νοσοκομείο με τη βοήθεια της αστυνομίας, καθώς παρουσίαζε επιθετική συμπεριφορά.