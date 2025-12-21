Σε αυστηροποίηση των κανόνων κυκλοφορίας προχωρούν οι Βρυξέλλες, περιορίζοντας δραστικά τη χρήση ποδηλάτων και ηλεκτρικών σκούτερ στο ιστορικό τους κέντρο. Από το 2026, η διέλευση δικύκλων από την κεντρική πεζοδρομημένη ζώνη της πόλης, γνωστή ως Le Piétonnier, θα επιτρέπεται μόνο σε συγκεκριμένες ώρες, στο πλαίσιο μέτρων που αποσκοπούν στη μείωση των ατυχημάτων με πεζούς.

Σύμφωνα με τις Δημοτικές Αρχές, ποδήλατα και e-scooters θα μπορούν να κινούνται στην περιοχή αποκλειστικά τις πρώτες πρωινές ώρες, από τις 4:00 έως τις 11:00. Εκτός αυτού του χρονικού διαστήματος, όσοι επιθυμούν να διασχίσουν τη ζώνη θα υποχρεούνται να κατεβαίνουν από το όχημά τους και να το μετακινούν πεζοί.

Το μέτρο αφορά έκταση περίπου 18.000 τετραγωνικών μέτρων στην «καρδιά» της Bελγικής πρωτεύουσας, η οποία έχει μετατραπεί σε αποκλειστικό πεζόδρομο από το 2015. Η πεζοδρόμηση εντάχθηκε τότε σε μια ευρύτερη στρατηγική αναζωογόνησης του κέντρου, περιορισμού της κυκλοφορίας και δημιουργίας ενός πιο ήσυχου και «πράσινου» αστικού περιβάλλοντος.

Όπως τονίζουν οι αρμόδιοι, η απόφαση ελήφθη έπειτα από αυξανόμενα παράπονα πολιτών για επικίνδυνες συνθήκες συνύπαρξης πεζών με ποδηλάτες και χρήστες ηλεκτρικών σκούτερ, ιδιαίτερα όταν παραβιάζεται το ισχύον όριο ταχύτητας των 6 χιλιομέτρων την ώρα στον κοινόχρηστο χώρο.

Η Δημοτική Σύμβουλος αρμόδια για Θέματα Κινητικότητας, Anaïs Maes, σημείωσε ότι οι νέοι κανόνες στοχεύουν κυρίως στην προστασία ευάλωτων ομάδων, όπως ηλικιωμένοι, οικογένειες με μικρά παιδιά και άτομα με μειωμένη κινητικότητα, οι οποίοι συχνά δηλώνουν πως αισθάνονται ανασφάλεια, λόγω της συνεχούς ροής ποδηλάτων.

Η απόφαση, ωστόσο, έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις Οργανώσεις ποδηλατών και φορείς οδικής ασφάλειας, που κάνουν λόγο για υπερβολικό και μονομερή περιορισμό, υποστηρίζοντας ότι οι εναλλακτικές διαδρομές οι οποίες προτείνονται δεν είναι επαρκώς ασφαλείς. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται συχνά για δρόμους με αυξημένη μηχανοκίνητη κυκλοφορία, τυφλά σημεία και ελλιπείς ποδηλατικές υποδομές.

Οι επικριτές χαρακτηρίζουν το μέτρο «δυσανάλογο» και ζητούν μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση, με σαφώς οριοθετημένες ποδηλατικές διαδρομές εντός του αστικού ιστού, αντί για την ουσιαστική απομάκρυνση των ποδηλάτων από τον πεζόδρομο.

Από την πλευρά της, η Δημοτική Αρχή απαντά ότι η δημιουργία αποκλειστικών λωρίδων μέσα στην πεζοδρομημένη ζώνη θα μπορούσε να ενθαρρύνει υψηλότερες ταχύτητες και να αυξήσει τον κίνδυνο συγκρούσεων. Οι συζητήσεις για την ακριβή ημερομηνία εφαρμογής και τις τεχνικές λεπτομέρειες του μέτρου συνεχίζονται.

Οι Βρυξέλλες διαμηνύουν ότι στόχος δεν είναι η υπονόμευση της βιώσιμης κινητικότητας, αλλά η ενίσχυση της ασφάλειας των πεζών. Παρ’ όλα αυτά, οι επικριτές επιμένουν ότι η ενδυνάμωση της ποδηλατικής υποδομής, θα έπρεπε να προηγηθεί ενός τόσο εκτεταμένου περιορισμού.