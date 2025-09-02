Η πρώην Αντιδήμαρχος Σαλίχα Ράις, προέτρεψε όσους δεν αισθάνονται άνετα στη θέα της μαντίλας, να αλλάξουν γειτονιά και να φύγουν από το Μόλενμπεκ, μία πόλη των Βρυξελλών όπου διαμένουν πολλοί μουσουλμάνοι.

Δήλωσε χαρακτηριστικά μέσω ανάρτησής της :

«Αν ενοχλούμε τόσο, εάν δε θέλετε να μας βλέπετε, η περιοχή έχει 19 Δήμους.

Αν το Μόλενμπεκ είναι τόσο αφόρητο μπορείτε να πάτε αλλού».

Έχουν προκληθεί αντιδράσεις μετά την τοποθέτησή της, ωστόσο η ίδια δεν έχει απαντήσει ακόμη.