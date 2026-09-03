Ένας άνδρας συνελήφθη στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό Gare du Midi στις Βρυξέλλες, όταν τελωνειακοί εντόπισαν ένα καλάσνικοφ μέσα στην τσάντα του κατά τη διάρκεια ελέγχου ασφαλείας.

Ο άνδρας είχε φτάσει στον σταθμό με τρένο από τη Γαλλία. Δε φέρεται να είχε επιδείξει το όπλο ή να είχε απειλήσει επιβάτες μέσα στον σταθμό, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστώσουν για ποιο λόγο το μετέφερε.

Το περιστατικό προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Εσωτερικών του Βελγίου, Μπερνάρ Κεντέν, ο οποίος υπερασπίστηκε την απόφαση της κυβέρνησης να ενισχύσει τις κοινές περιπολίες αστυνομίας και στρατού σε σιδηροδρομικούς σταθμούς και σταθμούς μετρό των Βρυξελλών.

«Ευχαριστώ τις υπηρεσίες για τη γρήγορη και αποφασιστική δράση τους», έγραψε ο υπουργός στην πλατφόρμα X, προσθέτοντας:

«Αυτό δείχνει ότι η ενίσχυση των περιπολιών στους σιδηροδρομικούς σταθμούς και στο μετρό με τη βοήθεια του στρατού είναι απαραίτητη και πρέπει να συνεχιστεί, ακόμη και να επεκταθεί».