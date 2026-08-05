Ένα ινδικό πλοίο χτυπήθηκε από βλήμα, με αποτέλεσμα να βυθιστεί κοντά στα χωρικά ύδατα της της Υεμένης, ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυτιλίας της Ινδίας με ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, και οι 14 ναυτικοί που επέβαιναν στο πλοίο διασώθηκαν από την ακτοφυλακή της Υεμένης.

Εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο της Νατζράν

Το αεροδρόμιο της πόλης Νατζράν, που χτυπήθηκε νωρίτερα από μη επανδρωμένο αεροσκάφος που εκτόξευσαν οι Υεμενίτες αντάρτες Χούθι, διέκοψε τη λειτουργία του, σύμφωνα με πηγές από τον Κόλπο.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι Γιαχία Σαρέ είπε ότι οι αντάρτες «έπληξαν επιτυχώς έναν ευαίσθητο στόχο του Σαουδάραβα εχθρού στο αεροδρόμιο της Νατζράν», ως απάντηση «στην παραβίαση του εναέριου χώρου» της Υεμένης από το Ριάντ.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε χώρα του Κόλπου, χτυπήθηκε το ραντάρ του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η Σαουδική Αραβία δεν έχει ακόμη αντιδράσει σε αυτήν την εξέλιξη.

Το αεροδρόμιο της Νατζράν είναι μικρό, διαθέτει μόνο έναν τερματικό σταθμό και εξυπηρετεί μερικές πτήσεις την ημέρα. Απέχει μερικές δεκάδες χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Υεμένη.

Οι Χούθι ελέγχουν τη βόρεια Υεμένη, το προπύργιό της, την πρωτεύουσα Σαναά καθώς και ένα μέρος του δυτικού τμήματος της χώρας, στο οποίο βρίσκεται και το λιμάνι Χοντέιντα της Ερυθράς Θάλασσας.