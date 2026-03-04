Μαχητικό αεροσκάφος τύπου F/A-18 της Πολεμικής Αεροπορίας του Κουβέιτ ήταν αυτό που κατέρριψε κατά λάθος τα τρία μαχητικά αεροσκάφη F-15 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας την Κυριακή, εκτοξεύοντας ισάριθμους πυραύλους, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη τρεις πηγές της, ενήμερες για τα πρώτα ευρήματα της έρευνας που διενεργείται.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters σημειώνει ότι δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει τις πληροφορίες της εφημερίδας με ανεξάρτητο τρόπο.

Τα έξι μέλη των αμερικανικών μαχητικών έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και επέζησαν όταν καταρρίφθηκαν τα αεροσκάφη.