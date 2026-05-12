Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα διεξήγαγαν μυστικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν τον Απρίλιο, συμπεριλαμβανομένου πλήγματος σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν, αναφέρει δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Οι επιθέσεις, τις οποίες τα ΗΑΕ δεν έχουν αναγνωρίσει δημοσίως, περιλάμβαναν πλήγματα σε διυλιστήριο στο νησί Λαβάν του Ιράν στον Περσικό Κόλπο, ανέφερε η WSJ, προσθέτοντας ότι η επίθεση έλαβε χώρα στις αρχές Απριλίου. Η επίθεση στο διυλιστήριο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και έθεσε εκτός λειτουργίας μεγάλο μέρος της παραγωγικής του ικανότητας για μήνες.

Αν και τα ΗΑΕ δεν παραδέχθηκαν δημόσια τις επιθέσεις, το Ιράν είχε καταγγείλει τότε εχθρική ενέργεια και απάντησε με μπαράζ πυραύλων και drones κατά των ΗΑΕ και του Κουβέιτ.

Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η κατάπαυση του πυρός χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά εύθραυστη.