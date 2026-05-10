Το Ισραήλ εγκατέστησε μυστικό στρατιωτικό φυλάκιο στην έρημο του Ιράκ για να υποστηρίξει την αεροπορική του εκστρατεία κατά του Ιράν και εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρακινών στρατευμάτων που παραλίγο να το ανακαλύψουν νωρίς στον πόλεμο, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal και του Reuters.

Η βάση λειτούργησε ως κέντρο εφοδιασμού (logistics hub) για την Ισραηλινή Αεροπορία και φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και ομάδες έρευνας και διάσωσης για την περίπτωση κατάρριψης πιλότων πάνω από το Ιράν.

Στις αρχές Μαρτίου του 2026, ένας βοσκός εντόπισε ύποπτη δραστηριότητα, οδηγώντας τον ιρακινό στρατό να ερευνήσει την περιοχή. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα για να απομακρύνει τις ιρακινές δυνάμεις, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον ενός Ιρακινού στρατιώτη, αναφέρει το δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Διπλωματικές Αντιδράσεις

Η κυβέρνηση του Ιράκ, η οποία αρχικά είχε αποδώσει την επίθεση στις ΗΠΑ, κατέθεσε αργότερα καταγγελία στον ΟΗΕ κάνοντας λόγο για «απερίσκεπτη επιχείρηση» από ξένες δυνάμεις χωρίς συντονισμό ή έγκριση.

Το Reuters αναφέρει ότι η βάση δημιουργήθηκε εν γνώσει των ΗΠΑ , αλλά χωρίς τη συμμετοχή τους στις επιθέσεις κατά των Ιρακινών.