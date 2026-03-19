Η ισραηλινή επίθεση στο κοίτασμα South Pars, το μεγαλύτερο πεδίο φυσικού αερίου του Ιράν, προκάλεσε έντονη διεθνή ανησυχία, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να τη στηρίζουν, χαρακτηρίζοντάς την, ως μια αυστηρή προειδοποίηση προς την Τεχεράνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την επιχείρηση και εκτίμησε ότι το μήνυμα προς το Ιράν ήταν σαφές, ειδικά σε συνδυασμό με τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ.

Η αμερικανική πλευρά επισημαίνει ότι η ενέργεια αυτή συνδέεται με τις κινήσεις της Τεχεράνης να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, παρά την αρχική του στάση, ο Τραμπ φέρεται να επιθυμεί την αποφυγή περαιτέρω επιθέσεων σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, επιδιώκοντας να περιοριστεί η ένταση.