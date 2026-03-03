Ανοιχτός στην υποστήριξη ομάδων στο Ιράν που είναι πρόθυμες να πάρουν τα όπλα για να ανατρέψουν το καθεστώς, είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, σε μια ιδέα που θα μπορούσε να μετατρέψει τις ιρανικές φατρίες σε χερσαίες δυνάμεις οι οποίες θα υποστηρίζονται, έστω θεωρητικά, από την Ουάσινγκτον.

Το ρεπορτάζ, σημειώνει ότι δεν έχει ληφθεί τελική απόφαση, ούτε για το αν θα υπάρξει στήριξη, ούτε για το είδος της.

Στο τραπέζι –πάντα κατά τις ίδιες πηγές– βρίσκεται το ενδεχόμενο παροχής οπλισμού, εκπαίδευσης, ή/και πληροφοριών (intelligence), όμως τίποτα δεν θεωρείται κλειδωμένο.