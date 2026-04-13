Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι σύμβουλοί του εξετάζουν το ενδεχόμενο να ξαναρχίσουν περιορισμένες στρατιωτικές επιθέσεις στο Ιράν, παράλληλα με τον αμερικανικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, ως μέσο για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες, σύμφωνα με αξιωματούχους και άτομα που είναι εξοικειωμένα με την κατάσταση, αναφέρει η Wall Street Journal.

Αυτή είναι μία από τις επιλογές που εξέταζε ο Τραμπ την Κυριακή (12/04), λίγες ώρες μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Πακιστάν, ανέφεραν οι αξιωματούχοι. Ο Τραμπ θα μπορούσε επίσης να επαναλάβει μια πλήρη εκστρατεία βομβαρδισμών, αν και οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι αυτό είναι λιγότερο πιθανό, δεδομένης της προοπτικής περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής και της αποστροφής του προέδρου προς τις παρατεταμένες στρατιωτικές συγκρούσεις. Θα μπορούσε επίσης να επιδιώξει έναν πιο προσωρινό αποκλεισμό, ενώ θα πιέζει τους συμμάχους να αναλάβουν την ευθύνη για μια παρατεταμένη αποστολή στρατιωτικής συνοδείας μέσω των Στενών του Ορμούζ στο μέλλον.

Πηγή: Wall Street Journal