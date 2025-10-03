Οι ΗΠΑ θα παράσχουν στην Ουκρανία πληροφορίες για πυραυλικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι στη Wall Street Journal, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ σταθμίζει την αποστολή στο Κίεβο ισχυρών όπλων που θα μπορούσαν να αυξήσουν την εμβέλεια των πληγμάτων εντός της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το αμερικανικό ειδησεογραφικό μέσο, ο Τραμπ έδωσε πρόσφατα το πράσινο φως στις μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ και στο Πεντάγωνο να βοηθήσουν το Κίεβο με περισσότερες πληροφορίες για πλήγματα βαθύτερα στο ρωσικό έδαφος. Αμερικανοί αξιωματούχοι ζητούν από τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να παράσχουν παρόμοια υποστήριξη, δήλωσαν οι ίδιες πηγές.

Η μεγαλύτερη ανταλλαγή πληροφοριών με το Κίεβο είναι μια ακόμη ένδειξη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος επιδιώκει να ενισχύσει την υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς οι προσπάθειές του να προωθήσει τις ειρηνευτικές συνομιλίες έχουν βαλτώσει, σχολιάζει η WSJ.

Είναι η πρώτη φορά, λένε αξιωματούχοι, που η κυβέρνηση Τραμπ θα βοηθήσει την Ουκρανία για πλήγματα με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ενεργειακών στόχων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Η κίνηση αυτή αναμένεται να βοηθήσει την Ουκρανία να πλήξει διυλιστήρια, αγωγούς, σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλες υποδομές μακριά από τα σύνορά της, με στόχο να στερήσει από το Κρεμλίνο πολύτιμα έσοδα και πετρέλαιο που τροφοδοτούν την πολεμική μηχανή του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι ΗΠΑ σταθμίζουν επίσης τις παραδόσεις Tomahawk και Barracudas και άλλων πυραύλων αμερικανικής κατασκευής με βεληνεκές περίπου 500 μιλίων (804,6 χλμ.), δήλωσαν άλλοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Δεν έχει ληφθεί ακόμα κάποια απόφαση σχετικά με το τι θα σταλεί -αν σταλεί κάτι-, πρόσθεσαν.

Οι πληροφορίες, σε συνδυασμό με ισχυρότερα όπλα, θα μπορούσαν να δώσουν στην Ουκρανία τη δυνατότητα να πορκαλέσει μεγαλύτερη ζημιά στις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας αλλά και να πιέσει τη ρωσική αεράμυνα.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αναμένουν γραπτές οδηγίες από τον Λευκό Οίκο προτού μοιραστούν τις απαραίτητες πληροφορίες, σημειώνουν πηγές.

Οι πύραυλοι κρουζ Tomahawk, ένα από τα πιο ακριβή όπλα των ΗΠΑ, έχουν εμβέλεια περίπου 1.500 μιλίων (2.414,02 χλμ).

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα ότι ζήτησε από τον Τραμπ τους πυραύλους Tomahawk. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς είπε με τη σειρά του ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το αίτημα της Ουκρανίας.