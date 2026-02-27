Ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Πέμπτης στη Γενεύη οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης ενώ οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, στη Βιέννη, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν. Ωστόσο, η εφημερίδα Wall Street Journal, σε δημοσίευμά της, αναφέρεται σε νέο τελεσίγραφο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ για καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων και παράδοση του εμπλουτισμένου ουρανίου.

Απογοήτευση για τις προθέσεις του Ιράν

Σύμφωνα με το δημοσίευμα της εφημερίδας, οι απεσταλμένοι του Αμερικανού προέδρου στις συνομιλίες της Γενεύης εξέφρασαν απογοήτευση για τις προθέσεις του Ιράν σχετικά με επίτευξη συμφωνίας, ενώ η Τεχεράνη αρνείται να σταματήσει οριστικά τον εμπλουτισμό ουρανίου.

Γιγαντιαία στρατιωτική δύναμη των ΗΠΑ στην περιοχή

Η έκβαση των διπλωματικών προσπαθειών δεν σημαίνει αποτροπή στρατιωτικής κλιμάκωσης αναφέρουν ισραηλινές πηγές, την ώρα που η χώρα υποδέχεται στο λιμάνι της Χάιφα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το Gerald Ford.

H γιγαντιαία αμερικανική δύναμη στην περιοχή με δύο αεροπλανοφόρα, περιλαμβάνει 40.000 στρατιώτες και 300 αεροσκάφη με επιπλέον 18 πολεμικά πλοία, υπενθυμίζει και ο γιος του Αμερικανού προέδρου σε ανάρτησή του.

🚨 BREAKING: The U.S. now has one of its largest air and naval deployments in the Middle East in over two decades as tensions with Iran remain high. Carrier strike groups and multiple destroyers are positioned in the region, alongside Air Force heavy lift aircraft reportedly… pic.twitter.com/cbQpqyMKjZ — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) February 26, 2026

Διαπραγματεύσεις και εναλλακτικά σενάρια

Οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στις συνομιλίες της Γενεύης έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την καταστροφή των τριών κύριων πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν στο Φορντό, τη Νατάνζ και το Ισφαχάν, καθώς και την παράδοση στις Ηνωμένες Πολιτείες όλου του εναπομείναντος εμπλουτισμένου ουρανίου, υπενθυμίζοντας ότι η προηγούμενη συμφωνία επί προεδρίας Ομπάμα, κρίθηκε ανεπαρκής από τους Ρεπουμπλικανούς και οδήγησε σε αυστηρές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης.

Από την πλευρά του, το Ιράν απέρριψε την πρόταση μεταφοράς των αποθεμάτων ουρανίου στο εξωτερικό , παραπέμποντας σε συνέχεια την επόμενη εβδομάδα με τέταρτο γύρο διαπραγματεύσεων στη Βιέννη.

Τα εναλλακτικά σενάρια που πρότεινε το Ιράν για μείωση του επιπέδου εμπλουτισμού από το 60% στο 1,5%, και προσωρινή αναστολή ή διαχείριση μέσω αραβοϊρανικού κοινοπρακτικού σχήματος εντός Ιράν, απορρίφθηκαν καθώς το ζητούμενο είναι ο μηδενικός εμπλουτισμός.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε την Πέμπτη ότι «είναι σαφές ότι οι Ιρανοί επιδιώκουν διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους. Και η επιμονή του Ιράν να μην συζητά το θέμα των βαλλιστικών πυραύλων αποτελεί μεγάλο, μεγάλο πρόβλημα».

Ο Βανς δεν βλέπει «καμιά πιθανότητα» πολέμου μεγάλης διαρκείας

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, διαβεβαίωσε πάντως χθες Πέμπτη – χωρίς να αποκλείσει το ενδεχόμενο να εξαπολυθούν νέοι αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν – ότι δεν υπάρχει «καμία πιθανότητα» πολεμικής αναμέτρησης με μεγάλη διάρκεια ανάμεσα στις δυο χώρες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στη Washington Post.

«Η ιδέα ότι θα εμπλακούμε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή για χρόνια, χωρίς κανένα τέλος εν όψει, δεν υπάρχει καμιά πιθανότητα να γίνει αυτό», τόνισε στην εφημερίδα.

«Νομίζω ότι όλοι προτιμάμε τη διπλωματική επιλογή», συνέχισε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι οι εξελίξεις θα καθοριστούν «στ’ αλήθεια από το τι κάνουν και τι λένε οι Ιρανοί».

Οι πιο εντατικές συνομιλίες μέχρι τώρα και η πρόοδος

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X κατά τη διάρκεια της νύχτας, έκανε λόγο για τις «πιο εντατικές» συνομιλίες ανάμεσα στα δυο μέρη «μέχρι τώρα», αναφερόμενος σε «περαιτέρω πρόοδο».

Με πληροφορίες από Wall Street Journal, Washington Post