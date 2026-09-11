Το Ιράν έχει επαναλάβει την παραγωγή βαλλιστικών πυραύλων από ήδη υπάρχοντα εξαρτήματα, ενώ παράλληλα εργάζεται σε υπόγειες εγκαταστάσεις, έγραψε την Πέμπτη η Wall Street Journal, επικαλούμενη αξιωματούχους από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή.

Το δημοσίευμα αναφέρει, επίσης, ότι παρά τις σφοδρές επιθέσεις εναντίον των πυραυλικών του εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών του εγκαταστάσεων κατά την αρχική φάση του πολέμου, το Ιράν ασχολείται εντατικά με τη συναρμολόγηση πυραύλων υγρού καυσίμου.