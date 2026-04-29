Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έδωσε εντολή στο επιτελείο του να προετοιμαστεί για έναν διευρυμένο αποκλεισμό του Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Wall Street Journal που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους.

Όπως αναφέρεται, σε πρόσφατες συναντήσεις ο Τραμπ επέλεξε να εντείνει την πίεση στην ιρανική οικονομία και ειδικά στις εξαγωγές πετρελαίου, επιδιώκοντας να περιορίσει τη ναυσιπλοΐα από και προς τα ιρανικά λιμάνια. Κατά τις ίδιες πηγές, θεωρεί ότι άλλες επιλογές, όπως η επανέναρξη βομβαρδισμών ή η πλήρης αποχώρηση από τη σύγκρουση, ενέχουν μεγαλύτερο ρίσκο σε σχέση με τη συνέχιση του αποκλεισμού.

Ο ίδιος εκτιμά ότι αυτή η στρατηγική αποτελεί την ασφαλέστερη οδό για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη σε υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα. Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποσύρει την απαίτησή του το Ιράν να δεσμευτεί για παύση του εμπλουτισμού ουρανίου για 20 χρόνια και να αποδεχτεί επιπλέον περιορισμούς στη συνέχεια.

Ο Τραμπ φέρεται επίσης να απέρριψε πρόταση τριών σταδίων από την Τεχεράνη, η οποία περιλάμβανε άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και μεταφορά των πυρηνικών διαπραγματεύσεων σε μεταγενέστερο χρόνο, εκτιμώντας ότι το Ιράν δεν διαπραγματεύεται με καλή πίστη.

Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν ήδη πετύχει τους στρατιωτικούς τους στόχους και ότι, χάρη στον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, διαθέτουν πλέον σημαντική διαπραγματευτική ισχύ για να αποτρέψουν την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου από το Ιράν.

Ωστόσο, η συνέχιση και επέκταση του αποκλεισμού έχει και επιπτώσεις: έχει οδηγήσει σε αύξηση των τιμών ενέργειας, έχει επηρεάσει αρνητικά τη δημοτικότητα του Τραμπ και έχει επιβαρύνει τις προοπτικές των Ρεπουμπλικανών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Επιπλέον, καταγράφεται αισθητή μείωση στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, στα χαμηλότερα επίπεδα από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν ευρείας κλίμακας επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Η απουσία μιας ξεκάθαρης στρατηγικής εξόδου έχει οδηγήσει ορισμένους Αμερικανούς αξιωματούχους στην εκτίμηση ότι η σύγκρουση, που διαρκεί ήδη οκτώ μήνες, δύσκολα θα καταλήξει είτε σε μια συνολική πυρηνική συμφωνία είτε σε πλήρη επανέναρξη του πολέμου — μια άποψη που είχε διατυπωθεί αρχικά και από το Axios.