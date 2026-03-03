Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η εφημερίδα «The Washington Post», το drone που έπληξε εγκατάσταση της CIA εντός του συγκροτήματος της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ, στη Σαουδική Αραβία, είναι ιρανικό.

Το δημοσίευμα, που βασίζεται σε πηγές που γνωρίζουν πολύ καλά την συγκεκριμένη υπόθεση, αναφέρει ότι το πλήγμα εκλαμβάνεται ως μια «συμβολική νίκη» για την Ισλαμική Δημοκρατία, καθώς φέρεται να αποδεικνύει ικανότητα στοχοποίησης κρίσιμων αμερικανικών υποδομών ακόμη και σε αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί και επισήμως, ενδέχεται να επιτείνει τις ήδη αυξημένες εντάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και να προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στο πεδίο της περιφερειακής ασφάλειας.