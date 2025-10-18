Επιμέλεια: Δημήτρης Κουμουρτζής

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν αποκατέστησε τη σχέση του με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ με ένα τηλεφώνημα, λίγο πριν τη σημαντική συνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του Τραμπ και του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία προοριζόταν να περιλαμβάνει συζητήσεις για την παροχή ισχυρών νέων όπλων μεγάλης εμβέλειας στην Ουκρανία.

Μέχρι το τηλεφώνημα της Πέμπτης (16/10), όπως αναφέρει η Washington Post, ο Τραμπ φαινόταν έτοιμος να ενισχύσει το οπλοστάσιο και τη διαπραγματευτική θέση της Ουκρανίας με πυραύλους Κρουζ Tomahawk. Ωστόσο, μετά από αυτό και τη μετέπειτα συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ υποβάθμισε κάθε συζήτηση περί πυραύλων και επικεντρώθηκε αντί γι’ αυτό, σε μια ακόμη Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν.

Ήταν η τελευταία μεταστροφή στις συνεχώς μεταβαλλόμενες θέσεις του Τραμπ σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, που συχνά αλλάζουν μετά από επαφή με τον Πούτιν, ο οποίος έχει επιδείξει μεγάλη ικανότητα στο να πείθει τον Αμερικανό Πρόεδρο για την άποψή του επί της σύγκρουσης.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει καταφέρει να αποτρέψει τον Τραμπ από το να επιβάλει περαιτέρω κυρώσεις ή να στείλει πιο ισχυρά όπλα στην Ουκρανία, συνεχώς προσφέροντας ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, ενώ ταυτόχρονα εντείνει τις επιθέσεις της.

«Ελπίζω να μπορέσουμε να τερματίσουμε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να σκεφτόμαστε τους Tomahawk. Νομίζω πως είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθώς ξεκινούσε τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι. «Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Αντί για νέα υποστήριξη προς την Ουκρανία ή κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε μια νέα Σύνοδο Κορυφής με τον Πούτιν — ένα «μπόνους» για τον Ρώσο ηγέτη — «για να δούμε αν μπορούμε να φέρουμε αυτόν τον “άδοξο” πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας στο τέλος του». Δεν έγινε καμία αναφορά στο ότι η Ρωσία θα περιορίσει τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανία, ενόψει του χειμώνα.

Κατά παρόμοιο τρόπο, μετά τη Σύνοδο Κορυφής Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ο Τραμπ εγκατέλειψε τις πιέσεις προς τη Ρωσία για συμφωνία κατάπαυσης πυρός, και η Μόσχα ενέτεινε τις επιθέσεις της, ακόμη και όταν ο Πούτιν αγνόησε τις αμερικανικές προτροπές να συναντήσει τον Ζελένσκι.

Ωστόσο, αυτή τη φορά, ο Τραμπ κάλεσε τη Ρωσία και την Ουκρανία να σταματήσουν τις εχθροπραξίες στις τρέχουσες θέσεις τους για να διευθετηθεί ο πόλεμος — μια πρόταση που ο Ζελένσκι είπε ότι αποδέχεται ως αφετηρία για περαιτέρω διαπραγματεύσεις. Δεν είναι σαφές αν ο Πούτιν είναι έτοιμος να αποδεχθεί.

Ο Τραμπ αψήφησε την Παρασκευή τις ανησυχίες ότι ο Πούτιν προσπαθεί ξανά να κερδίσει χρόνο. Δήλωσε ότι τον απασχολεί, «αλλά ξέρετε, με έχουν χειριστεί σε όλη μου τη ζωή οι καλύτεροι, και τα κατάφερα πολύ καλά», προσθέτοντας πως είναι «εντάξει», αν χρειαστεί λίγος χρόνος. «Αλλά νομίζω πως είμαι αρκετά καλός σε αυτά τα πράγματα».

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν συμμετείχε σε εκδήλωση για την 20ή επέτειο του τηλεοπτικού σταθμού RT στο Θέατρο Μπολσόι της Μόσχας την Παρασκευή.

Κατηγόρησε τη συνεχιζόμενη σύγκρουση, όχι στην άρνηση του Πούτιν να κάνει παραχωρήσεις, αλλά στη «βαθιά αντιπάθεια» μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας και της Ουκρανίας, φανερώνοντας ότι κατηγορεί και τις δύο πλευρές για το «μίσος μεταξύ τους».

«Υπάρχει τεράστια κακή προαίρεση. Αυτό είναι πραγματικά που καθυστερεί, πιστεύω, μια συμφωνία», είπε την Παρασκευή.

Παραμένει ασαφές ποιες προτάσεις έκανε ο Πούτιν για να πείσει τον Τραμπ ότι μπορεί να επιτευχθεί ειρηνευτική πρόοδος με μια συνάντηση στη Βουδαπέστη. Ο Τραμπ δεν έδωσε καμία ένδειξη όταν απάντησε σε ερωτήσεις των ΜΜΕ με τον Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή, δηλώνοντας απλώς την πεποίθησή του ότι «νομίζω πως ο Πρόεδρος Πούτιν θέλει να τελειώσει ο πόλεμος», ένα μάντρα που επαναλαμβάνει εδώ και μήνες, καθώς ο Πούτιν κωλυσιεργεί.

Την Παρασκευή, ο Πούτιν είπε στον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος θα φιλοξενήσει τη Σύνοδο Κορυφής σε περίπου δύο εβδομάδες, ότι Αμερικανοί και Ρώσοι εκπρόσωποι θα «συζητήσουν τον αλγόριθμο για περαιτέρω δράσεις στο πλαίσιο της αναζήτησης τρόπων ειρηνικής επίλυσης της ουκρανικής κρίσης» — μια διατύπωση που δεν φαίνεται να εκφράζει ελπίδες για ταχεία λύση.

Η διατύπωση του Κρεμλίνου επίσης δεν υποδηλώνει σημαντική μετατόπιση στη ρωσική θέση, επαναλαμβάνοντας μια στάση που η Μόσχα υιοθετεί συστηματικά: ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά περίπλοκη και δεν μπορεί να λυθεί γρήγορα, ακόμη και όταν αποκλείει την κατάπαυση πυρός, ώστε να συνεχιστούν οι μάχες.

«Η περιοδεία του Ζελένσκι συνοψίζεται σε μια πρόταση: Ο Πούτιν ξεγέλασε ξανά τους πάντες», έγραψε στο Telegram ο δημοσιογράφος του προεδρικού ρεπορτάζ του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Σμίρνοφ. Το σχόλιό του αναδημοσιεύτηκε από τον Κιρίλ Ντμίτριεφ, επικεφαλής του Κρατικού Επενδυτικού Ταμείου της Ρωσίας, ο οποίος έχει υπάρξει βασικό πρόσωπο επαφής με την Κυβέρνηση Τραμπ.

Το «νέο σενάριο» του Πούτιν για επίλυση του πολέμου ήταν «μια τετ-α-τετ συνάντηση στη Βουδαπέστη, χωρίς να μπλέκονται τα μικρά ψάρια», ανέφερε η ανάρτηση, υπογραμμίζοντας για άλλη μια φορά τη στρατηγική του Πούτιν να αποφεύγει συναντήσεις με τον Ζελένσκι και την άποψή του ότι οι συγκρούσεις και οι σφαίρες επιρροής πρέπει να ρυθμίζονται από ηγέτες μεγάλων δυνάμεων, χωρίς την εμπλοκή μικρότερων κρατών.

Ο φιλο-Κρεμλινικός αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ χαρακτήρισε τη συνάντηση «την κορύφωση της προσωπικής ταπείνωσης» για τον Ζελένσκι, περιγράφοντας πώς ο Ουκρανός Πρόεδρος καθόταν αμήχανα με την πλάτη του γυρισμένη στα μέσα ενημέρωσης, ενώ ο Τραμπ επαινούσε ειρωνικά την ομάδα του και στη συνέχεια αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει την ενημέρωσή του με δημοσιογράφους, έξω από τον Λευκό Οίκο.

Πηγή: Washington Post