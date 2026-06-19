Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκεται η Ουάσιγκτον εξαιτίας των κινήσεων του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Washington Post, το οποίο επικαλείται νυν και πρώην αξιωματούχους των ΗΠΑ, αμερικανικά κλιμάκια των υπηρεσιών ασφαλείας έχουν ενημερώσει την κυβέρνηση Τραμπ πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ενδέχεται να τορπιλίσει τις προσπάθειες για μια μόνιμη διπλωματική διευθέτηση με το Ιράν.

Στελέχη της αμερικανικής διπλωματίας επισημαίνουν ότι το Τελ Αβίβ εμφανίζεται αποφασισμένο να συνεχίσει το σφυροκόπημα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Η στάση αυτή έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με το προσχέδιο της αμερικανοϊρανικής συμφωνίας, η οποία θέτει ως βασικό όρο την άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή.

Σε τεντωμένο σκοινί οι διπλωματικές επαφές

Το κλίμα φορτίστηκε ακόμα περισσότερο μετά τα πρόσφατα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, τα οποία εκδηλώθηκαν ως αντίποινα για την επίθεση με drone της Χεζμπολάχ που κόστισε τη ζωή σε τέσσερις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Οι παρενέργειες στην ευρύτερη διπλωματική σκακιέρα έγιναν άμεσα ορατές, καθώς οι προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία πήραν αναβολή, με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο, Τζέι Ντι Βανς, να ακυρώνει την προγραμματισμένη επίσκεψή του.

Η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει πόσο ρευστό είναι το ειρηνευτικό πλάνο που προωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ. Οποιοδήποτε νέο στρατιωτικό χτύπημα ή σκληρή απάντηση από την πλευρά της Χεζμπολάχ μπορεί να παγώσει οριστικά τις διαπραγματεύσεις.

Η δημόσια παραδοχή Τραμπ και το πολιτικό ρίσκο του Νετανιάχου

Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη στάση του Ισραηλινού συμμάχου του. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γαλλία —όπου παρουσίασε το μνημόνιο κατανόησης με το Ιράν— ο Τραμπ έκανε λόγο για μια «μικρή διαφωνία» με τον Νετανιάχου, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως του ζήτησε να αποφεύγει τις δυσανάλογες στρατιωτικές αντιδράσεις.

Ωστόσο, πίσω από τις προσεκτικές διπλωματικές διατυπώσεις κρύβεται ένας βαθύτερος φόβος της Ουάσιγκτον: ότι ο Νετανιάχου επιλέγει συνειδητά την παράταση των συγκρούσεων στον Λίβανο για λόγους που αφορούν αποκλειστικά την πολιτική του επιβίωση στο εσωτερικό του Ισραήλ.

Με τις κάλπες να πλησιάζουν για το φθινόπωρο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός θέλει να διατηρήσει το προφίλ του ανυποχώρητου ηγέτη απέναντι στη Χεζμπολάχ. Η εγχώρια πίεση είναι τεράστια, καθώς δεκάδες χιλιάδες πολίτες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν το βόρειο Ισραήλ. Παράλληλα, πρόσφατη δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Μελετών Εθνικής Ασφάλειας δείχνει ότι το 70% των Εβραίων Ισραηλινών τάσσεται υπέρ της κλιμάκωσης των επιχειρήσεων, γεγονός που καθιστά μια ενδεχόμενη υποχώρηση από τον Λίβανο να μοιάζει με πολιτική ήττα.

Το τελεσίγραφο της Ουάσιγκτον και το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή

Το μήνυμα των ΗΠΑ προς την ισραηλινή ηγεσία, έγινε ακόμα πιο αιχμηρό μέσω του Τζέι Ντι Βανς. Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος υπενθύμισε με νόημα ότι ο Τραμπ αποτελεί αυτή τη στιγμή τον μοναδικό ισχυρό σύμμαχο του Ισραήλ διεθνώς, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως αν ο ίδιος βρισκόταν στην ισραηλινή κυβέρνηση, δεν θα ρίσκαρε να αποκόψει αυτό το στήριγμα.

Από την πλευρά του, το Τελ Αβίβ επιμένει ότι η παρουσία των δυνάμεών του στη ζώνη ασφαλείας του νοτίου Λιβάνου θα συνεχιστεί «για όσο απαιτείται» με σκοπό την προστασία των πολιτών του. Αντίθετα, οι Αμερικανοί αναλυτές προειδοποιούν πως αν δεν υπάρξει πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων, η αναζωπύρωση του πολέμου είναι απλώς θέμα χρόνου.

Η κατάσταση οδηγείται σε ένα απόλυτο δίλημμα: Ο Τραμπ πιέζει για αποκλιμάκωση ώστε να διασώσει τη συμφωνία με την Τεχεράνη και να αποτρέψει μια νέα κρίση στα Στενά του Ορμούζ, ενώ ο Νετανιάχου επενδύει στη στρατιωτική ισχύ για να κρατηθεί στην εξουσία. Στη μέση αυτού του γεωπολιτικού μπρα ντε φερ, η Μέση Ανατολή ισορροπεί για ακόμα μια φορά στο χείλος του γκρεμού.