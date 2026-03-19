Αμερικανοί αξιωματούχοι εντόπισαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) να πετούν πάνω από στρατιωτική βάση στην Ουάσινγκτον, όπου διαμένουν μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post.

Δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί σαφές από πού προέρχονταν τα drones. Η αυξημένη επιφυλακή των ενόπλων δυνάμεων συνδέεται με την ένταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν. Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος, που μίλησε ανώνυμα λόγω της ευαισθησίας του θέματος, αποκάλυψε ότι πολλαπλά drones εντοπίστηκαν μέσα σε μία νύχτα πάνω από το Fort McNair τις τελευταίες ημέρες.

Το περιστατικό οδήγησε στην ενίσχυση των μέτρων ασφαλείας, καθώς και σε σύσκεψη στον Λευκό Οίκο για την αξιολόγηση της κατάστασης και τον σχεδιασμό αντίδρασης.

Η βάση Fort McNair φιλοξενεί τη National Defense University και υψηλόβαθμα στελέχη του Πενταγώνου. Αν και παραδοσιακά δεν αποτελούσε χώρο διαμονής πολιτικών αξιωματούχων, πρόσφατα έχει χρησιμοποιηθεί για τη φιλοξενία μελών της κυβέρνησης Τραμπ, λόγω αυξημένων ανησυχιών για την ασφάλεια. Ειδικοί επισημαίνουν ότι το επίπεδο προστασίας της βάσης δεν είναι αντίστοιχο με άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της περιοχής, γεγονός που εντείνει τον προβληματισμό.