Το Ιράν χρησιμοποίησε το δορυφορικό δίκτυο Starlink της SpaceX σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αφότου οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, όπως μετέδωσε χθες Σάββατο (28/11) η εφημερίδα Washington Post επικαλούμενη καλά πληροφορημένες πηγές.

Ο διευθύνων σύμβουλος της SpaceX Ίλον Μασκ εξοργίστηκε όταν ενημερώθηκε σχετικά με δύο μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις του Starlink, για τις οποίες η ομάδα του κατέληξε ότι σχετίζονταν με τις επιχειρήσεις του Ιράν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Μασκ ενημερώθηκε επίσης ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποίησαν το σύστημα Starshield – τη στρατιωτική εκδοχή του Starlink – για επιθέσεις με drones-καμικάζι, αλλά μέσω ενός φθηνότερου πλάνου που προορίζεται για χερσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με την Washington Post.

Η χρήση του Starlink σε περιοχές γεωπολιτικών συγκρούσεων, ο έλεγχός του από την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς και η παράνομη χρήση του από πλευρές στις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις, έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο εν μέσω των πολέμων σε Ουκρανία και Ιράν.

Το Starlink δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας στο Ιράν, αλλά ο Ίλον Μασκ έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η υπηρεσία είναι ενεργή εκεί.

Οι ιρανικές αρχές είχαν διακόψει την πρόσβαση στο διαδίκτυο σε περιόδους αναταραχής, όπως στις ογκώδεις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, μετά τις οποίες η κυβέρνηση των ΗΠΑ εισήγαγε λαθραία χιλιάδες τερματικά Starlink στο Ιράν, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Η ιρανική κυβέρνηση διατηρεί αυστηρό έλεγχο στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με τα αμερικανο-ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.