Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρεται να πλήρωσε περιβαλλοντικές οργανώσεις προκειμένου να στραφούν με δράσεις και προσφυγές εναντίον γερμανικών εταιριών, με στόχο να πειστεί η κοινή γνώμη για την κλιματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα της Welt am Sonntag.

Η εφημερίδα, η οποία επικαλείται μυστικά συμβόλαια που έχει στη διάθεσή της, αναφέρει ότι αξιωματούχοι των Βρυξελλών και ακτιβιστές συντονίστηκαν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια σε αυτό το εγχείρημα. Μεμονωμένες μη-κυβερνητικές οργανώσεις φέρονται να έχουν λάβει έως και 700.000 ευρώ, σημειώνει η Welt am Sonntag και ως παράδειγμα φέρνει την οργάνωση ClientEarth, η οποία έπρεπε να εμπλέξει γερμανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα σε δικαστικές υποθέσεις, προκειμένου να αυξηθεί ο «οικονομικός και νομικός κίνδυνος» των παρόχων. Η οργάνωση έλαβε συνολικά 350.000 ευρώ. Η εφημερίδα υποστηρίζει επίσης ότι στελέχη της Επιτροπής ανέθεσαν στην οργάνωση «Friends of the Earth» καμπάνια κατά της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ της ΕΕ και της Νότιας Αμερικής (Mercosur). Άλλες ομάδες έλαβαν χρήματα για να επηρεάσουν τους νομοθέτες της ΕΕ πριν από ψηφοφορίες σχετικές με χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών.

Τα συγκεκριμένα μυστικά συμβόλαια χρονολογούνται από το 2022 και σε αυτά καταγράφεται ακριβώς τι περίμενε η Επιτροπή ως αντάλλαγμα για την χρηματοδότηση – μεταξύ άλλων επιστολές, αναρτήσεις σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και συναντήσεις με μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. «Είναι λυπηρό ότι υπό τους πρώην Επιτρόπους Βιργκίνιγιους Σινκεβίσιους (πρώην Επίτροπος για το Περιβάλλον) και Φρανς Τίμερμανς (πρώην Επίτροπος για το Κλίμα) δόθηκαν γενικές επιχορηγήσεις σε οργανώσεις οι οποίες αφορούσαν κρυφά πολιτικά λόμπι, ριζοσπαστικές ενέργειες και άσκηση πίεσης στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Σοκαρίστηκα ιδιαίτερα από τα σχέδια να εξαναγκάσουν από αγροκτήματα έως εργοστάσια παραγωγής ενέργειας με άνθρακα να εγκαταλείψουν τις οικονομικές τους δραστηριότητες μέσω μηνύσεων και μαζικής αυστηροποίησης των απαιτήσεων τεκμηρίωσης», δήλωσε στην WamS η ευρωβουλευτής της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης (CSU) Μόνικα Χολμάιερ.

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δήλωσε σχετικά ότι «η Επιτροπή ασκεί υψηλό βαθμό διαφάνειας σχετικά την παροχή χρηματοδότησης σε ΜΚΟ» και ότι εξέδωσε πέρυσι «σαφείς οδηγίες για τον εξορθολογισμό του τρόπου με το οποίο παρέχει χρηματοδότηση σε ΜΚΟ», οι οποίες περιλαμβάνουν οδηγίες «να μην υπογράφονται προγράμματα τα οποία θα περιέχουν υπερβολικά συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες απευθύνονται σε θεσμικά όργανα της ΕΕ ή εκπροσώπους τους».