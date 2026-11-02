Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (2/11), στον ευρωπαϊκό εναέριο χώρο, όταν επιβατικό αεροσκάφος της Wizz Air υποχρεώθηκε να παρεκκλίνει από το προγραμματισμένο του δρομολόγιο.

Το αεροπλάνο, το οποίο είχε απογειωθεί από το Λονδίνο με τελικό προορισμό τη Σόφια, οδηγήθηκε εσπευσμένα προς την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, κατόπιν ειδοποίησης για ύπαρξη βόμβας.

Την εξέλιξη γνωστοποίησε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ούγγρος Υπουργός Άμυνας, Ρουσίν-Σέντι.

Ασφαλής κάθοδος με τη συνοδεία μαχητικού Gripen

Αμέσως μετά την έκδοση του σήματος κινδύνου, τέθηκαν σε εφαρμογή τα σχετικά πρωτόκολλα ασφαλείας και δόθηκε εντολή απογείωσης σε μαχητικό τύπου Gripen της ουγγρικής πολεμικής αεροπορίας.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, το στρατιωτικό αεροσκάφος πλαισίωσε το πολιτικό αεροπλάνο κατά την προσέγγισή του και το οδήγησε σε ομαλή και απόλυτα ασφαλή προσγείωση στον διάδρομο του αεροδρομίου της Βουδαπέστης.