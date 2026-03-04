Ο αμερικανικός στρατός ενδέχεται να αναγκαστεί «σε λίγες μέρες» να αρχίσει να περιορίζει την αεράμυνά του εν μέσω των συνεχών επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Washington Post, το οποίο επικαλείται τρεις πηγές που είναι εξοικειωμένες με το θέμα και θέλησαν να διατηρήσουν το καθεστώς της ανωνυμίας τους.

Τι λένε ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού

Ωστόσο, ανώτατοι αξιωματούχοι του αμερικανικού στρατού έχουν δηλώσει δημοσίως το αντίθετο. Ο πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγός Νταν Κέιν, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι «διαθέτουμε επαρκή πυρομαχικά ακριβείας για την αποστολή που έχουμε αναλάβει, τόσο για την επίθεση όσο και για την άμυνα».

Η έκθεση αναφέρει ότι ο αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει εκατοντάδες προηγμένα αντιαεροπορικά συστήματα THAAD.