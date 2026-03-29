Σχέδια για περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις στο Ιράν φέρεται να επεξεργάζεται το Πεντάγωνο, σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post, εν μέσω της συνεχιζόμενης έντασης στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη αξιωματούχους, οι επιχειρήσεις ενδέχεται να διαρκέσουν για εβδομάδες και να περιλαμβάνουν στοχευμένες επιδρομές σε περιοχές στρατηγικής σημασίας.

Μεταξύ των πιθανών στόχων φέρονται να είναι το νησί Χαργκ, που αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν, καθώς και παράκτιες περιοχές κοντά στο Στενό του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη διεθνή ναυσιπλοΐα.